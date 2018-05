Iniesta: "Se acabó y he intentado disfrutar hasta el final"

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, vivió una noche de emociones en el Camp Nou este domingo con la despedida que le brindó su afición tras el último partido de la temporada, como colofón a "unas semanas muy emotivas" desde que anunciara su intención de dejar el club de su vida, sin desvelar aún su futuro.

"Se acabó, se acabó la etapa y muchas cosas. He intentado disfrutar de este último momento. Nunca te imaginas cómo será tu último partido pero ha sido muy bonito. Han sido unas semanas muy emotivas. Es el último partido y son muchos recuerdos, he intentado disfrutarlo hasta el final", indicó en declaraciones a beIn Sports.

El '8' azulgrana fue el protagonista del duelo entre el Barça y la Real Sociedad, que terminó con una victoria (1-0) que dio paso a la gran fiesta en honor al manchego. "No hay palabras ni calificativos para definir el sentimiento que tengo hacia este club y la gente. Infinito ha sido un acierto en este final, porque el cariño es infinito. Me siento orgulloso de todo lo que ha pasado, todo lo que he vivido y cómo lo he vivido", afirmó.