La Asociación de Fútbol Argentina da consejos a los periodistas para ligar con chicas rusas

El Mundial viene con polémica machista incluida. Al menos en Argentina, donde el manual que han recibido los periodistas que acudirán a Rusia 2018 incluye un capítulo con consejos para ligar.

La Asociación de Fútbol Argentina (AFA) organizó un cursillo para los informadores que van a cubrir el Mundial. Allí se les dio un dossier con datos e información útil sobre del país: desde las palabras básicas para relacionarse con la población hasta cómo funcionan las propinas en los restaurantes. Todo muy práctico y razonable, excepto una cosa: uno de los capítulos del informe se llama 'Qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa' y, como su nombre indica, es una lista con ocho 'consejos' para seducir a las rusas durante la escapada mundialista.

El texto recomienda no descuidar la higiene y ser amable con las 'partenaires': "Las chicas rusas, como cualquier otra chica, ponen mucha atención en si eres limpio, hueles bien o si vas bien vestido"; “muchos hombres, porque las mujeres rusas son hermosas, solamente quieren llevarlas a la cama. Tal vez ellas también lo quieran, pero son personas que quieren sentirse importantes y únicas”; "no hagas estúpidas preguntas sobre sexo"; "las chicas rusas odian a los hombres aburridos"; "existen muchas mujeres bonitas en Rusia y no todas son buenas para ti".