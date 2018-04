Villa logra el gol 400 de su carrera

La victoria también permitió al New York City mantenerse como líder de la Conferencia Este con marca de 20 puntos (6-2-1), uno más que los 19 que poseen el Atlanta United (6-1-1) que también ganó por goleada de 4-1 al Impact de Montreal.

Se cumplía el minuto 36 de la primera parte cuando Villa estableció su nueva marca de los 400 goles al ejecutar la pena máxima con que fue castigado el FC Dallas por mano dentro del área. El Guaje disparó por bajo y al segundo palo del marco defendido por el arquero Jimmy Maurer, del FC Dallas, que fue engañado por el jugador español y se tiró al lado contrario.

Nada más marcar, Villa levantó los brazos y se fue hace la grada del fondo de la portería del Yankee Stadium, donde se besó el escudo de la camiseta del equipo neoyorquino, mientras llegaban sus compañeros para felicitarlo y los 22.115 aficionados que presenciaron el encuentro le dedicaban una gran ovación.

El gol de Villa puso al New York City al frente del marcador con la ventaja parcial de 2-1, que sería el resultado con el que se llegó al descanso.

| Been around the world... #Villa400 pic.twitter.com/f0kJBMstaY

El máximo goleador de la selección de España, tras recibir un pase en profundidad del sueco Anton Tinnerholm, luchó con dos defensas del FC Dallas a los que al final les arrebató el balón y se fue sólo para encarar a Maurer y batirlo de nuevo por bajo cuando se cumplía el minuto 69. El tanto 401.

El parcial de 3-1 pesó como una losa en los jugadores del equipo tejano que ya no tuvo capacidad de reacción, mientras que el New York City asegura la victoria que le permitía seguir de líder.

Villa se convertía en el gran protagonista del partido al llegar a los cuatro goles en lo que va de la nueva temporada y a los 67 desde que comenzó a jugar en la MLS en la temporada del 2015, además de haber logrado otros dos más en la competición de 'play offs'.

1️⃣0️⃣0️⃣ 03/19/06 vs Racing Santander

2️⃣0️⃣0️⃣ 04/19/09 vs Sevilla

3️⃣0️⃣0️⃣ 11/28/12 vs Alaves

4️⃣0️⃣0️⃣ 04/29/18 vs FC Dallas#Villa400 pic.twitter.com/qZKn8pk2nJ