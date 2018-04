Iniesta: "Ojalá esto fuese eterno, pero todo tiene su final"

El capitán del FC Barcelona, Andrés Iniesta, lamentó el inevitable desenlace de la temporada cuando se marche del club de su vida, pero recordó que "todo tiene un principio y un final", como ya avanzó el pasado viernes, después de proclamarse campeón de LaLiga por novena vez tras la victoria (2-4) ante el Deportivo de la Coruña en Riazor.

"Ojalá esto fuese eterno, pero todo tiene su principio y su final. No tengo decidido dónde iré. No hay nada hecho. Cuando acabe la temporada espero que esté todo en orden. Tomo la decisión que creo más honesta para mí y mi club. Aún queda la cita del Mundial. Ahora a otra experiencia, otra aventura", explicó en las declaraciones a Movistar Plus tras el partido.

Iniesta suma de esta forma su noveno título liguero, del que dice que "sabe muy bien", en su despedida con doblete del cuadro culé. "Las ligas son todo el año, todos los fines de semana, la regularidad, constancia. El equipo lo merecía. Estoy muy feliz por ganar otra liga", declaró.