Zidane: "Iniesta merecía el Balón de Oro en 2010".

La prensa inglesa rinde tributo a la figura de Andrés Iniesta , quien ha anunciado este viernes que no continuará en el Barcelona más allá del próximo verano, lo califica de "leyenda" y lamenta que no vaya a recalar en la Premier League.

"Las lágrimas de una leyenda: a Iniesta se le llenan los ojos de lágrimas delante de su mujer, hijos y compañeros del Barcelona tras confirmar que se va después de 22 años, pero rehúsa fichar por un club de la Premier o de Europa", publica el Daily Mail en su edición digital, acompañado de una serie de fotografías del futbolista español.

El diario The Mirror abre en su sección deportiva con la noticia del adiós del '8': "Un Iniesta emocionado rompe a llorar tras anunciar que dejará el club tras 22 años", dice el rotativo, que hace un repaso a la carrera del de Fuentealbilla.

"La leyenda del Barcelona Andrés Iniesta abandonará el equipo español a final de temporada. El internacional español, de 33 años, ha disputado 669 partidos en 16 temporadas, ganando 31 títulos con el Barça y tres grandes competiciones con España", refleja la cadena BBC en su sección deportiva, que añade en la información el vídeo de su famoso gol a Holanda en la final del Mundial de Sudáfrica 2010.

The Guardian también hace hincapié en la emoción vivida por Iniesta durante el anuncio de su adiós."Andrés Iniesta confirma entre lágrimas que no seguirá en el Barcelona la próxima temporada. El centrocampista comunica su adiós en una emocionante rueda de prensa", dice el diario.

"El Bar está cerrado" ("Bar's Closed"), titula en su sección deportiva el tabloide The Sun, haciendo un juego de palabras con "Barcelona" y el término "bar". "La leyenda del Barcelona confirma su marcha mientras se aproxima su llegada a la Superliga china", añade.

Otro tabloide, el amarillista Daily Express, también tiene entre las noticias de su portada deportiva la despedida del español y dice que "la leyenda del Barça anuncia que dejará el Camp Nou a final de temporada".

"Gracias por habernos hecho disfrutar"

El ministro de Educación, Cultura y Deportes, Íñigo Méndez de Vigo, tuvo al término del Consejo de Ministros un recuerdo cariñoso para el futbolista Andrés Iniesta, que este viernes anunció que dejará el Barcelona al final de temporada.

"Hoy se ha despedido alguien a quien todos los aficionados al deporte tenemos un grandísimo cariño porque recordamos aquél gol que supuso el Mundial de Sudáfrica. Me refiero, claro está, a Andrés Iniesta. Han sido 22 años en el club, en el Barça, 31 títulos, creo que 32", comentó el ministro en su comparecencia.

"Se va Andrés Iniesta, va a continuar su carrera en otros lares. Mucha suerte y muchas gracias por lo que nos ha hecho disfrutar a todos los aficionados al fútbol en España", manifestó Méndez de Vigo.

Casillas: "Juntos ganamos lo más bonito"

El portero del Oporto Iker Casillas, rival de Andrés Iniesta cuando jugó en el Real Madrid y compañero suyo en la selección de España, aseguró hoy que juntos ganaron "lo más bonito", en relación al Mundial de Sudáfrica de 2010, después de que Iniesta anunciase hoy que dejará el FC Barcelona.

En un mensaje publicado en su cuenta de Twitter, el guardameta aseguró que ha sido un placer poder disfrutar del fútbol de Iniesta en España y compartir vestuario con el "culé".

"Por separado, máxima rivalidad con el mayor respeto", concluyó Casillas, a la vez que deseó suerte a Andrés Iniesta en su nueva etapa, que aún no ha desvelado.

Casillas, con una parada providencial a Robben en el minuto 61, e Iniesta, que anotó el gol de la victoria en el minuto 116 de la prórroga, fueron los héroes de la final ante Holanda en el Mundial de Sudáfrica.

Villa agradece a Iniesta "todas las tardes de magia y lo vivido juntos"

El delantero internacional español David Villa mostró su agradecimiento al barcelonista Andrés Iniesta por haberle "hecho disfrutar tanto en el campo", por todo lo que han "vivido juntos" y por "todas las tardes de magia" que ha regalado en el Fútbol Club Barcelona.

"Gracias compañero por haberme he hecho disfrutar tanto en el campo. Te mereces lo mejor" escribió Villa en su cuenta de Twitter, jugador del New York Cuty y compañero de Iniesta en la selección española que ganó el Mundial de Sudáfrica en 2010 y en el Barcelona, después de que Andrés Iniesta confirmara este viernes que dejará el club al final de esta temporada.

Zidane "Iniesta merecía el Balón de Oro en 2010"

El entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane, elogió al centrocampista blaugrana Andrés Iniesta, quien ha anunciado su salida del club después de 22 años, asegurando que "merecía el Balón de Oro en 2010", el año en que España ganó el Mundial de Sudáfrica. "He admirado a Iniesta por cómo jugaba. Creo que no hay que hablar de títulos individuales. Tal vez no ha ganado el Balón de Oro, pero creo sinceramente que lo merecía, sobre todo cuando ganó el Mundial", señaló Zidane en rueda de prensa.

El técnico francés calificó al de Fuentealbilla como un "jugador extraordinario en el mundo del fútbol", desmarcándose de cualquier roce fruto de la histórica rivalidad entre Real Madrid y Barcelona.

Pese a que Zidane no conoce "personalmente" a Iniesta, sí ha resaltado su "carácter reservado" durante las pocas ocasiones en las que han coincidido. "Sólo tengo buenas palabras para él y admiración por su fútbol y por cómo es como persona. Le deseo lo mejor para su futuro", recalcó.