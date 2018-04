El Atlético se encomienda a Oblak y Griezmann para sacar oro del Emirates

El Atlético de Madrid logró un meritorio empate (1-1) ante el Arsenal este jueves en el Emirates Stadium en la ida de las semifinales de la Liga Europa, un encuentro donde el conjunto colchonero jugó con un hombre menos durante 80 minutos por la expulsión de Sime Vrsaljko que se sumó a la de Simeone y en el que igualó el tanto de Lacazette por medio de Griezmann en los últimos instantes.

No fue el partido esperado para un Atlético de celebración por su 115 cumpleaños. La primera vez de los rojiblancos ante el Arsenal se tradujo en aguantar todos los golpes locales durante casi todo el encuentro. Los de Wenger, en superioridad por la expulsión de Vrsaljko, se adelantaron por medio de Lacazette a los 60 minutos. Sin embargo, cuando más sufrieron los de Simeone, que acabó también expulsado, apareció Griezmann para hacer estallar a los 1.500 rojiblancos presentes en el feudo de un Arsenal frustrado.

El cuadro londinense tuvo el control desde los primeros compases, momentos en los que Arséne Wenger se mostró tranquilo desde el banquillo. Para el francés fue un choque especial después de afirmar esta semana que no continuará al frente de los 'gunners' y su grada respondió a la perfección. Al Atlético no le duró mucho el balón en esos primeros lances y fruto de ello fueron las continuas llegadas locales, con Lacazette como protagonista.

El galo remató al poste en el minuto 7 y obligó a Jan Oblak a vestirse de héroe por enésima vez al sacarle un testarazo inmediatamente después. En medio del huracán, los colchoneros vivieron su peor momento con la expulsión de Vrsaljko. El colegiado francés Clément Turpin amonestó en el minuto 2 y 10 al croata para sorpresa y desesperación visitante, cuyos problemas no acabaron. Una falta sobre Lucas Hernández sin castigo para el Arsenal dio lugar a las protestas airadas de Simeone, que también fue expulsado.

Los pupilos de Wenger vieron el momento de ir a por el choque a través de centros y llegadas comandadas por Mesut Özil. Pero fue Danny Welbeck el que volvió a santificar a Oblak, que sacó una pierna milagrosa para evitar el primero. El conjunto madrileño tuvo su ocasión a cargo de Griezmann, cuyo disparo atajó Ospina. El Atlético que se fue asentando en el campo y el '7' francés dispuso de otra más después de una gran jugada de Thomas, uno de los más destacados del primer acto.

Sorprendentemente, los del 'Cholo' acabaron mejor los primeros 45 minutos, algo que se repitió en la reanudación. La electricidad del encuentro fue incrementándose y los colchoneros siguieron achicando agua, dando un clinic en labores defensivas, hasta que una pérdida de Griezmann dio lugar al centro de Monreal y posterior cabezazo de Lacazette, que anotó el primero. El gol dio alas a los 'gunners', que fueron en busca de llevarse un botín mejor al Metropolitano.

Lacazette fue el mayor activo local en ataque frente a un Atlético al que no le duró prácticamente nada el esférico y fundido físicamente. Fue entonces donde, de un balón largo, emergió la figura de Griezmann, que ganó la batalla a Koscienly para, con un poco de suspense, marcar un gol que significó oro para el Atlético. Del mismo material pareció el guante de Oblak al parar un remate de cabeza de forma prodigiosa a Ramsey.

A pesar del agobio de los últimos minutos, los pupilos del 'Cholo' supieron sufrir para llevarse un magnífico resultado que les hace afrontar con más optimismo el enfrentamiento de vuelta del próximo jueves en el Wanda Metropolitano, un partido que puede significar la antesala de la gran final que se disputará en Lyon el próximo 16 de mayo.

Ficha técnica: