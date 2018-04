La heroicidad del 'enfermero' Pablo Alcolea

Alcolea, que tuvo un papel fundamental en el incidente por sus conocimientos de enfermería, ha señalado que la sensación es un poco mejor que la que tenían el sábado, y están esperanzados en que Lassad supere la situación y se recupere.

El zaragozano ha contado que, tras ver como se desvanecía, sus compañeros pusieron a Lassad de lado y le colocaron el tubo de guedel para que pudiera respirar "y luego ya vimos que no respiraba, que no reaccionaba. y empezamos a hacerle el masaje cardiaco".

"Al principio no lo teníamos muy claro, porque de hecho respiraba, hacía ruidos, le pusimos el tubo y daba buena sensación, pero de repente vimos que no reaccionaba y que no respiraba, y empezamos con el masaje", ha puntualizado.

Y ha subrayado que "no fue solo cosa mía, lo hicimos los que estábamos allí, no hablamos, porque no daba tiempo a hablar, pero sabíamos que había que empezar ya porque se nos podía ir". Alcolea ha admitido que estaban asustados, pero ha considerado que "son cosas que tienes que hacerlas inmediatamente".

Así, y a pesar de que tenían "ciertas dudas de si era lo que necesitaba, dijimos: empezamos y a aguantar el chaparrón hasta que vengan los bomberos", ha explicado Alcolea, que ha agregado que "los bomberos llegaron enseguida, se hicieron cargo de la situación junto con el personal de la UVI móvil que llegaron un par de minutos después".

El guardameta ha indicado que en su carrera deportiva no se ha encontrado con ninguna situación similar, ha visto algún golpe, algún desvanecimiento, "pero nada tan grave" y se ha congratulado de que hayan sido útiles las enseñanzas de la carrera de Enfermería, que aún no ha finalizado.

En ese sentido, ha explicado que no ha terminado la carrera por los avatares del fútbol, ya que lleva dos años en Toledo, pero tiene intención de acabarla una vez que vuelva a Zaragoza.

Asimismo, ha explicado que ha hablado con compañeras de la Facultad de Enfermería de Zaragoza, que le han dicho "que están orgullosas de que alguien del gremio, bueno relativamente del gremio, hubiera estado presente y contribuido a sacar la situación adelante".