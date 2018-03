Silvia Meseguer aspira a entrar en el Once Mundial Femenino

Junto a Meseguer, también fueron preseleccionadas las españolas Sandra Paños, Irene Paredes y Jenni Hermoso, quienes recibieron la noticia desde la concentración de ‘La Roja’ en Chipre, donde las nuestras acaban de proclamarse campeonas de un torneo de preparación para el Mundial de Francia.

Precisamente, este tipo de compromisos, los que requieren viajes de larga duración, fueron los que precipitaron el adiós de Meseguer al combinado nacional. Justo antes de que finalizase 2017, el año que la situó entre las 55 mejores del planeta, la hijarana anunció que no podía seguir acudiendo a la llamada del seleccionador Jorge Vilda. Había llegado el momento de anteponer las prácticas en la carrera de Medicina -ejerce en el Hospital Puerta del Hierro de Majadahonda- al fútbol. Pero le sigue quedando el Atleti.

El conjunto colchonero, adonde llegó en 2013, le abrió las puertas al profesionalismo. Allí comenzó a sentirse exclusivamente futbolista y a disfrutar de avances inimaginables para las chicas de su generación. Una nueva realidad en la que influyó la entrada de un importante patrocinador (Iberdrola) en la liga. Aunque siga quedando un largo camino por recorrer.

El hecho de que Meseguer mire de reojo las oposiciones del MIR es un botón de muestra de la diferencia que sigue existiendo entre géneros. Mientras ellas no puedan vivir del fútbol, no se les podrá llamar profesionales. Y de momento, pocos clubes españoles pueden ofrecen salarios suculentos. De ahí que en el elenco de nominadas al Women´s World XI (Once Mundial Femenino) países como Francia o Alemania dupliquen el número de representantes de nuestro país.

Entre las favoritas, están algunas de las mejores jugadoras del mundo en distintos años, como Lieke Martens (2017), Carli Lloyd (2015 y 2016) o Marta Vieira Da Silva (2006, 2007, 2008, 2009 y 2010). El resultado de la votación se conocerá esta misma mañana, a través de las redes sociales. No hay gala al estilo Balón de Oro, el FIFA World Player de hoy en día.