José Ramón Moreno, presidente del Ríos Renovables: "Hemos vuelto a nacer"

Según obra en el registro de clubes de la Federación Aragonesa de Fútbol (FAF), la Agrupación Deportiva Sala 10, que ahora compite en la élite con el nombre comercial de Ríos Renovables, fue fundado en la ciudad de Zaragoza el 11 de julio de 1987. Por tanto, el único club aragonés censado en la Primera División tiene 30 años de vida. No obstante, hay sólidos argumentos para considerar que nació ayer en Almuradiel (Ciudad Real), en un arcén de la autovía de Andalucía junto a un accidentado camión de cinco ejes. Solo hay que mirar la imagen superior de la siguiente pagina, que tienen ahí a la derecha, para confirmar que sobran los motivos para pegar saltos de alegría. Sí, después de la colisión, no hubo que lamentar ninguna desgracia personal. Sobran los motivos, reitero, para celebrar este bautizo al amanecer, entre olivares, caminito de Jaén.

La suposición la confirman del primero al último de los integrantes del club que anoche tenía previsto disputar en el pabellón de la Salobreja de Jaén el partido más importante de su vida, la posibilidad de clasificarse para la final de la Copa del Rey. "Hemos ganado el partido más importante en la historia del club. Hemos vuelto a nacer, no puedo decirlo más claro. No le ha pasado nada a nadie. Eso es lo más importante, que todos están sanos y salvos", expresó aliviado José Ramón Moreno, presidente del equipo, que acudió en la tarde de ayer a la estación Delicias junto al directivo Juan Fernández para recibir a la expedición. "No quiero pensar mucho más allá. Este no es el momento. El día ha sido durísimo. Ha podido ser una tragedia enorme. Afortunadamente, se ha quedado en un susto. Un susto enorme, pero solo un susto", precisó José Ramón Moreno.

Además de Moreno y Fernández, los expedicionarios recibieron el calor de familiares y amigos en la estación intermodal. El entrenador del equipo, Santi Herrero, también valoró lo mucho que queda por vivir, intentando anestesiar el duro amanecer sufrido en la carretera. "Gracias a Dios, no ha sido más de lo que es. No deja de ser un accidente. Lo hemos visto muy cerca", apuntó el excampeón del mundo, que suele ocupar un sitio en la primeras filas del autobús, junto al conductor. El técnico también consideró la conveniencia del aplazamiento del encuentro. "Habríamos jugado si así lo hubiera dicho la federación, pero sinceramente no teníamos la cabeza para jugar", continuó Santi, que subrayó después las probables consecuencias del inesperado escollo eludido. "Si hubiéramos volcado... Todos durmiendo en colchones...", expresó el mítico exjugador.