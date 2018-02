El autobús del Ríos Renovables sufre un accidente sin heridos camino de la semifinal de Copa en Jaén

Al parecer, el autobús ha dado un bandazo a la derecha por causas que aún se desconocen y ha chocado contra un guardarraíl, a la vez que un camión trataba de adelantarles y fruto del impacto y del rebote, el autobús ha colisionado con el camión que ha terminado volcado y cruzado en la carretera.

Solo el conductor del camión ha sufrido heridas leves, el resto de la misión aragonesa se encuentra en perfecto estado. La colisión ha tenido lugar poco después de las 6.30 en el kilómetro 234 de la A-4.

La Guardia Civil ha cortado la autovía, en sentido Andalucía, para retirar los vehículos implicados en la colisión. Hasta el lugar se ha desplazado una ambulancia de soporte vital y el médico de urgencias. Los jugadores del Ríos Renovables han sido atendidos en un área de servicio, donde aguardan la llegada de un autobús.

"No sabemos todavía si se va a jugar el partido, si no se jugase nos dirigiríamos a Puertollano para coger un AVE y volver a Zaragoza. Pero si nos obligan a jugar, jugaremos. Lo que pasa es que será difícil para nosotros, físicamente estamos bien pero el susto lo llevamos encima, y desde las 6.30 no hemos podido descansar. Además, la hipotética final sería el día 5 de mayo y hay fechas por medio para poder trasladar el partido. Pero la Federación Aragonesa está negociando con la Nacional para ver qué se hace", señalaba el portero y capitán del equipo Arturo Santamaría desde la estación de servicio de Almuradiel.

"Ha sido una situación casi milagrosa"

José Ramón Moreno, presidente del Sala 10 Zaragoza, ha señalado que el partido no se va a disputar este martes, a la vez que ha manifestado su agradecimiento a los responsables del Jaén Paraíso Interior, que "han mostrado una posición exquisita", por dejarles tomar ellos la decisión de suspenderlo.

El máximo responsable del club, que tiene al Ríos Renovables como equipo líder, ha señalado que ha sido "una situación casi milagrosa" el que no haya habido ningún herido entre los componentes de la expedición, ya que el autobús en el que viajaban, al contrario de lo que le ha sucedido al camión, no ha llegado a volcar.

"Las fotos del accidente son espeluznantes, pero el haber podido evitar el vuelco ha salvado de daños mayores a todos", ha explicado.

A pesar de no haber sufrido daños, Moreno ha reconocido que todos los componentes de la expedición lo que tienen es "ganas de volver lo antes posible". "No están en situación de jugar este partido ni aunque fuera amistoso", ha indicado.

La expedición está de regreso a Zaragoza. Se ha fotografiado y ha lanzado un mensaje de agradecimiento a través de su cuenta de redes sociales.