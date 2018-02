Cristiano Ronaldo dice que no tiene más sueños tras conquistar lo que quería

"Sinceramente, creo que no (tengo más sueños a realizar). Todo lo que soñé lo alcancé en el fútbol. Sueños todos tenemos y objetivos, pero creo que conquisté tantas cosas bonitas que no tengo más sueños", afirmó Ronaldo en una entrevista que concedió al canal brasileño de Youtube 'Desimpedidos'.

"Pero si me preguntas que si quiero ganar otra vez o ganar un Mundial, obvio que sí. Pero si tuviese que terminar la carrera ahora, estaría súper orgulloso y contento con lo que tengo", agregó el futbolista en su entrevista al humorista Fred, que se ha destacado en el canal por sus imitaciones de Ronaldo.

El portugués agregó que nunca soñó con ganar cinco balones de oro pero que se siente orgulloso de poder decir que sería feliz con lo alcanzado en el fútbol si tuviese que terminar su carrera en este momento, aunque no descarta nuevas conquistas.

"Si gano otro balón de oro o dos o tres, encantado de la vida. Pero si no los gano... ya gané cinco. Obviamente que es mi ambición, y sigo con capacidades y fuerza, seguir disputando el trofeo al mejor del mundo, aunque algunos dicen lo contrario, pero tengo confianza en mí y creo que aún tengo potencial para disputar el balón de oro", afirmó.

Cristiano Ronaldo dijo que obtener ese título este año "es posible" aunque depende de muchos factores, de los trofeos que consiga este año, de cómo termine la temporada y del resultado del Mundial de Rusia 2018.

Sobre las opciones de la selección de su país en el Mundial, dijo que los portugueses tienen que ser honestos y tener la humildad de entender que los favoritos son otros, entre los que citó a Brasil, España y Argentina, pero agregó que "en el fútbol todo es posible", por lo que hay que ir paso a paso para intentar llegar lejos y lo primero es pasar la primera fase.

"Intentamos pasar por la fase de grupos. Tenemos un partido muy difícil que es con España, que es candidato a ser campeón, pero hay que ir avanzando un paso tras el otro. El objetivo inicial es pasar de la primera fase", dijo.

El portugués señaló que anotó tantos goles bonitos en su carrera que le es difícil escoger los tres mejores, aunque aclaró que los más especiales fueron los que marcó en la Liga de los Campeones.

El delantero afirmó que desde niño sabía que era especial para el fútbol porque podía hacer cosas que sus compañeros no hacían pero que a esa edad no imaginaba que ganaría un balón de oro.

"Fue cuando salí del Oporto y fui para el Mánchester, cuando comencé a destacar entre los mejores del mundo, que comencé a pensar que podía ganar un balón de oro. Desde joven comencé a pensar que era posible. Y todo ocurrió", dijo.

En la entrevista también abordó asuntos personales y no ocultó su vanidad. "No voy a decir que soy un príncipe encantado, pero, todo sumado, creo que me miro al espejo y me gusta lo que veo. Tienes que tener autoestima. Además de ser creído, tienes que gustar de ti. Tienes que darte valor", afirmó.