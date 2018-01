Richi Felipe renueva por dos temporadas más

El club y el jugador aragonés han rubricado hoy el acuerdo de renovación, según señala este último en una nota de prensa en la que indica también que Richi Felipe es "uno de los pilares" del equipo y que, con esa continuidad, mantiene una "firme apuesta" por los jugadores de la casa y aragoneses, quienes constituyen el grueso de la plantilla.

Richi Felipe se unió al club en su primer año de juvenil procedente de Corazonistas, hace más de una década, y poco a poco fue progresando y madurando hasta debutar con el primer equipo en Jaén.

Tras ir consolidándose el zaragozano se destapó como uno de los máximos goleadores del equipo. En la campaña 2015-16 logró anotar 14 tantos, el curso pasado fueron 20 y en lo que llevamos de temporada, Richi Felipe ha conseguido 15 goles en 20 encuentros de Liga y dos tantos más en Copa del Rey.

"Sin embargo, anotar goles no es su única faceta ya que también destaca por su inteligencia sobre la pista, posicionamiento, uno contra uno, juego de espaldas y es uno de los jugadores más importantes de cara a la realización de jugadas de estrategia", indica el Ríos Renovables Zaragoza.

Richi Felipe ha asegurado que está "muy contento" con la renovación y por seguir en el club dos temporadas más.

"Es muy importante para mí porque es el club en el que he estado desde pequeño, en el que me he criado y en el que me he formado como jugador y como persona y al final es un gesto de fidelidad por las dos partes. Sigo estando muy a gusto aquí y ellos confían en mí. Tengo mucho que agradecer al club desde hace mucho tiempo y seguir aquí es una forma de demostrarlo", ha destacado.

Además, el número "8" del Ríos Renovables Zaragoza subraya que "el grupo humano" es una de las razones por las que he decidido continuar".

"Hemos hecho un bloque muy bueno de jugadores y de personas y al final estas cosas suman", ha apostillado.

Sobre el apartado puramente deportivo Richi Felipe espera que la clasificación para la Copa de España y el buen papel en la Copa del Rey sean "algo normal de aquí a unos años y que no sea fruto de este año solo".