Piqué: "El resultado de las elecciones catalanas no está siendo respetado"

En la rueda de prensa que ha ofrecido tras la renovación de su contrato, Piqué ha declarado ha vuelto a hablar del proceso independentista en Cataluña.

"Antes de las elecciones dije que esperaba que se respetara el resultado, y el resultado no está siendo respetado", ha asegurado Gerard Piqué.

También ha dejado claro que, cuando se retire, no piensa dedicarse a la política: "Los políticos no se mojan nunca, así que no me veo", ha dicho el central azulgrana.