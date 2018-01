Pablo Aimar se despide del fútbol

Marcelo Bielsa asistió al encuentro donde derrochó magia sobre el tapete verde por última vez en el balompié profesional.

El ex de River, Valencia, Real Zaragoza, Benfica y Johor Darul de Malasia fue reemplazado y aplaudido por todos los aficionados en la segunda parte.

"Yo ya estoy, este fue mi último partido. Y no me voy a olvidar nunca más de esto. Debuté en la Primera de Estudiantes... El fútbol me dejó amigos, enseñanza, gente buena. Lo de hoy es la culminación a todo eso y es difícil ser consecuente, pero me gustó que sea así, jugar por algo, con mi hermano, con mi familia ahí, con Marcelo en la tribuna, impresionante..”, dijo tras el partido en Olé.