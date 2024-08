Ya se conoce cuál es la grave lesión de Carolina Marín

Se confirmaron los peores pronósticos. Carolina Marín sufre una lesión de gravedad. La española dominaba su partido de bádminton ante Bing Jiao He, en las semifinales de los Juegos Olímpicos de París, después de haberse impuesto en el primer set con claridad (21-14) y de ir ganando por 10-8 la segunda manga del duelo.

Sin embargo, la onubense tuvo que retirarse, tras realizar un mal gesto con la rodilla, y puso así punto final a su participación en la cita parisina. Carolina Marín tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla derecha, según determinaron las pruebas a las que se sometió este lunes la jugadora, por lo que permanecerá al menos ocho meses sin jugar.

La andaluza llegó por la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde confesó que regresaba "destrozada" de París, aunque señaló también que quería "dar las gracias a todo el mundo" por las muestras de apoyo recibidas.

Marín, campeona olímpica en los Juegos de Río de Janeiro 2016, ya fue consciente de la gravedad de su lesión en cuanto cayó al suelo en el partido que le enfrentaba con la china Bing Jiao He. "Me he roto", le indicó enseguida a su entrenador, Fernando Rivas.

En la ceremonia de entrega de medallas, la china -que accedió a la final tras retirarse Marín-, subió al podio a recoger la plata con un pin del Comité Olímpico Español. Fue su manera de homenajear a la jugadora onubense, quien sufre la rotura del ligamento cruzado de la rodilla por tercera vez en su carrera.

"La lesión de Carolina Marín me dejó muy triste", señaló Bing Jiao He. "Es una gran jugadora, y fue una lástima verla así. Me rompió el corazón verla retirarse de los Juegos Olímpicos por culpa de una lesión", confesó la china, que cedió en el duelo definitivo frente a la coreana Se Young An (21-13 y 21-16).