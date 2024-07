España debuta contra Australia, un equipo con nueve jugadores de la NBA en sus filas

La selección española de baloncesto debuta este sábado contra Australia, en un torneo que arranca en el estadio Pierre Mauroy de Villeneuve d'Ascq, en las afueras de Lille -antes de completarse, a partir de cuartos de final, en la capital francesa- y en el que se enfrentará a un rival que cuenta hasta nueve jugadores -el 75 por ciento de su plantilla- que militan en equipos de la NBA, la Liga profesional estadounidense.

Empezando por uno de sus jugadores legendarios, Patty Mills, ahora agente libre pero vinculado hasta el final de la pasada temporada a los Miami Heat y pasando por el escolta Josh Giddey, de los Chicago Bulls, y el pivot Jock Landale, de los Houston Rockets, hasta el ex alero barcelonista Joe Ingles, que juega en los Minnesota Timberwolves los hombres de Sergio Scariolo tendrán que afrontar la dura misión de intentar doblegar a un equipo que cuenta nueve jugadores de la NBA.

Los otros son los bases Dyson Daniels (Atlanta Hawks) y Dante Exum (Dallas Mavericks); los aleros, Josh Green (Charlotte Hornets) y Jack McVeigh (Houston Rockets); y el pívot Duop Reath, de los Portland Trail Blazers.

Sólo tres jugadores de la selección que dirige Brian Goorjian no militan en la mejor liga del mundo. Son el veterano base o escolta Matthew Deladedova, que milita en el Melbourne United; el pívot Will Magnay, de los Tasmania JackJumpers; y el ala-pívot Nick Kay, el único que juega fuera de su país y no lo hace en la NBA; juega para los Shimane Susanoo Magic , de la Liga japonesa.

Los 'aussies', a los que España derrotó en el partido por el bronce en los Juegos de Río 2016 y a los que dejó fuera de la final en el Mundial de China -tras vencerlos en una semifinal épica, con dos prórrogas- buscan la revancha este sábado, tal y como señaló, nada más llegar a París, Jock Landale.

"Es una rivalidad sana que se ha creado a lo largo de unos cuantos años de batallas deportivas, con medallas perdidas y todas esas cosas. Así que sí, para nosotros hay una especie de 'plus' a la hora de afrontar ese partido", comentó a principios de esta semana, en la capital francesa, el pívot de los Houston Rockets.