Begoña García: "Pueden ser mis últimos Juegos Olímpicos y me apetece aprovechar cada segundo"

La selección española femenina de hockey hierba volverá a tener representación aragonesa este verano en los Juegos Olímpicos de París. La zaragozana Begoña García, jugadora del Club de Campo Villa de Madrid y una de las veteranas de las ‘Red Sticks’, forma parte de la lista definitiva de dieciséis convocadas que representarán a España en la máxima competición deportiva a nivel internacional.

La convocatoria se ha hecho oficial hace apenas unas horas. ¿Se esperaba entrar en la lista?

Llevo muchos años entrenando con la selección y cuento con ir a todos los torneos, pero siempre existen esos nervios previos a que salga la lista oficial y hasta que no ves tu nombre ahí escrito no te lo crees del todo.

¿Dónde le ha pillado el anuncio?

En casa, con mis padres. Es una noticia que depende donde te pilla y con quién, se afronta de manera diferente.

¿Cómo lo vive su entorno?

Están muy contentos. Tengo mucha suerte porque siempre me apoyan, están pendientes de mí y me animan en todo. Muchos familiares y amigos van a venir a verme a París.

Ya falta menos de un mes para que arranquen. ¿Tiene ganas de llegar a la Villa Olímpica?

Lo comentaba el otro día con una compañera, al estar tan cerca de España, a solo tres horas en avión, tenemos todas muchísimas ganas de ir ya para allí. Al final, los franceses tienen una cultura, comida y horarios parecidos, así que es prácticamente como jugar en casa. Para los últimos Juegos de Tokio nos tuvimos que cruzar medio mundo y allí hacía muchísima humedad. Estar en un país parecido al tuyo te ayuda a no sentirte extraño.

Los de Tokio fueron en sí unos Juegos un poco extraños.

Fueron un poco raros y descafeinados. Para el verano de 2020 llegábamos con muy buen ritmo, pero al retrasarse las sensaciones no fueron las mismas. Además, jugamos sin público en las gradas y fueron un poco descafeinados.

¿Cómo llegan a los de París?

Llegamos muy frescas, con entrenador nuevo y con muchas jugadoras nuevas en el equipo. De los anteriores Juegos solo repetimos seis, el resto se estrenan. Son chicas jóvenes, con muchas ganas y muchísimo talento.

Le tocará ejercer de veterana.

Sí. Voy a tratar de ser una de las que más tire del carro y anime al resto. Si las cosas van mal, no me voy a esconder. En los Juegos de Río 2016 yo era de las pequeñas y las que más tiempo llevaban en la selección también dieron la cara por mí.

Esta va a ser su tercera participación en unos Juegos Olímpicos. ¿Cómo se siente?

Con mucha alegría. Poder vivir unos Juegos es siempre muy emotivo ya que representas a tu país en la máxima competición internacional. Son dos semanas en las que te sientes como si estuvieses dentro de una película y se te pone la piel de gallina en todo momento. Son mis terceros Juegos, pero cada uno los vivo como si fueran los primeros. Puede que estos sean los últimos para mí, así que quiero disfrutarlos al máximo, empaparme de todo lo que viva allí y aprovechar cada segundo.

Begoña García, durante un partido con las 'Red Sticks'. Siphiwe Sibeko

¿Los últimos? ¿Por qué?

No creo que cumpla otro ciclo olímpico. Me apetece hacer otras cosas y empezar una nueva etapa en mi vida, pero tampoco sé seguro si seguiré algún año más en la selección para llegar al Europeo o al Mundial. No lo sé. Después de los Juegos me quiero sentar y pensar bien qué quiero hacer. Si acabamos bien, igual es la despedida y no se puede acabar mejor.

¿Cuál es el objetivo en París?

El objetivo es llegar a cuartos y, a partir de ahí, seguir soñando. Lo ideal para ponerle el broche final a mi carrera sería una medalla, pero es muy difícil.

Echando un vistazo a su grupo, los rivales no parecen sencillos, desde luego.

En los dos grupos hay rivales muy complicados. Nosotras tenemos que centrarnos en ganar los dos partidos contra Estados Unidos y Sudáfrica para poder estar en cuartos y, a partir de ahí, todo lo que hagamos nos ayudará para tener un rival más asequible.

¿Qué selección le da más respeto?

Holanda siempre es la favorita y Argentina también llega muy bien. Bélgica está a un gran nivel estos últimos años y Gran Bretaña, Alemania, Australia son muy potentes.

A un solo partido puede pasar cualquier cosa...

Lo normal es que ganen las mejores, pero al ser a partido único tenemos más esperanzas.

¿Qué tal se sienten con Carlos García a los mandos?

Muy bien. Llevaba dos años trabajando con nosotras como segundo entrenador. Tiene una mentalidad muy ganadora espectacular que nos hace creer que pase lo que pase, vamos a ganar. Es algo que necesitábamos y que nos va a venir muy bien. En el preolímpico y durante los últimos meses hemos sido muy consistentes.

Así lo han demostrado en los últimos partidos amistosos.

Así es. Jugamos dos partidos conta Francia en los que cosechamos muy buenas sensaciones y esta última concentración en República Checa nos ha servido para meter muchos goles y coger confianza Llegamos con mucha confianza de que nos va a ir bien.

¿Y qué van a hacer estas últimas semanas?

Ahora nos marchamos a Madrid a concentrarnos diez días y luego haremos otra previa cortita en Valencia. El día 23 de junio viajamos ya a París y supongo que nos familiarizaremos con las pistas jugando algún último amistoso. Nos están metiendo bastante carga para tratar de llegar en las mejores condiciones posibles.

Mucha suerte y que lo disfrute.

Lo voy a disfrutar muchísimo.