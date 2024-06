El lío de la abanderada de España en los Juegos de París: ¿Quién acompañará a Marcus Cooper?

El próximo 26 de junio se hará oficial el nombre de los dos abanderados de España en los Juegos Olímpicos de París. Un honor que está reservado a los deportistas que presenten un mejor palmarés en el momento de la elección y que no hayan sido abanderados en citas anteriores (en Tokio lo fueron Saul Craviotto y Mireia Belmonte). Los piragüistas Marcus Cooper -oro en Río y plata en Tokio- y Maialen Chourraut -oro en Río, plata en Tokio y bronce en Londres- son los que tienen todas las papeletas. Nadie en la delegación española tiene las medallas de la vasca y el mallorquín nacido en Oxford. "España me ha hecho como persona y deportista; me ha criado desde pequeño. Ser abanderado es algo muy exclusivo, y simbólicamente tan fuerte que no creo que pueda describirlo con palabras", señala el deportista. Con él no hay ninguna duda. Quiere ser abanderado y lo será.

Con la mujer que acompañe a Cooper en la ceremonia inaugural que tendrá lugar a orillas del Sena, en pleno corazón de la Ciudad de la Luz, hay muchas dudas. Chourraut, que con 41 años estará en sus quintos Juegos, ha dado el 'no' oficial y rechazará cualquier propuesta. Compite al día siguiente y no quiere ni distracciones ni llegar cansada. El blindaje de seguridad obligará a las delegaciones a estar muchas horas de pie. "Me encantaría ser la abanderada, aunque hay que tener en cuenta que compito al día siguiente de la ceremonia y en esta hay que estar ocho o nueve horas de pie", dijo al respecto Carolina Marín, la siguiente en aparecer en el foco. "Si desde el COE pudiesen hacer algo para cambiar el horario o proponer jugar el segundo día, lo facilitaría en caso de que me propusiesen. Pero si serlo va a poner en peligro mi gran objetivo, sin ninguna duda tendré que decir que no", avisó la recién galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, oro en bádminton en Río 2016.

La jugadora onubense siente que le robaron la oportunidad de defender su título de campeona olímpica de bádmiton en Tokio tras perderse la cita por lesión, y desde entonces tiene grabado a fuego los Juegos de París. La deportista que participó en la sede del Comité Olímpico Español (COE) en un acto de agradecimiento a las empresas colaboradoras del programa ADO, indicó que tendría que "ver todas las circunstancias" y hablar con su equipo "para tenerlo todo en cuenta". El presidente del COE, Alejandro Blanco afirmó que hay una "serie de circunstancias" que hay que "considerar y valorar" para tomar la decisión, y recordó que la decisión sobre el abanderado la toma la Junta de Federaciones Olímpicas. "Tenemos una norma que se impuso en esta casa desde los Juegos de Atenas, y eso es lo que tiene que ser. Antes de reunirnos miraremos en función de esa norma quién es la que tiene más mérito", anunció tras la presentación de la campaña 'ADO, Haciendo Historia Juntos'.

En el horizonte también aparece otra de las grandes opciones de medalla para España en los Juegos: Támara Echegoyen. Ya logró subirse al podio en Londres 2012 y le quedan muchos desafíos por delante en París 2024 tras dos cuartos puestos tanto en Río de Janeiro como en Tokio. Támara Echegoyen es una de las grandes opciones de medalla para España en los Juegos Olímpicos. "Para mí sería un orgullo", dijo en una entrevista reciente. También como opción está Fátima Gálvez, tiradora al plato que logró oro en Tokio 2020 y que buscará en París - en su cuartos Juegos- la medalla de oro individual, tras conseguir en Tokio la de foso mixto con Alberto Fernández.