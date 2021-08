La España de Luis de la Fuente: una generación de seis años de éxitos

Unai Simón, Jesús Vallejo, Dani Ceballos, Mikel Merino y Marco Asensio son los ‘supervivientes’ de la victoria en el Europeo sub-19 de Grecia 2015, del Europeo sub-21 de Italia y que este sábado ganaron la tercera medalla de plata para España en la competición de fútbol de los Juegos Olímpicos.

Además, todos los éxitos han tenido un denominador común: Luis de la Fuente en el banquillo. “Son una generación irrepetible” lleva diciendo el técnico riojano desde que trabajó con ellos en 2015. Y el tiempo le ha dado la razón.

A pesar de la derrota contra Brasil, han engrosado su palmarés. Una medalla de plata que llega tras 38 días de concentración, en una estricta burbuja, en la que han asentado “una familia”, especialmente para los cinco futbolistas en el que aquel Europeo en Grecia les comenzó a cambiar la vida como futbolistas.

Asensio y Jesús Vallejo ficharon por el Real Madrid, Ceballos se ganó un sitio en el primer equipo del Betis y dos temporadas más tarde se unió al equipo de la capital de España, Mikel Merino empezó a ganarse un nombre que una temporada después le llevaría al Borussia Dortmund y Unai Simón, aunque suplente, se ganó la confianza del cuerpo técnico para el futuro y ha acabado siendo el titular en Eurocopa y Juegos Olímpicos.

“Esto no lo vamos a vivir nunca más; nos quedan tres o cuatro días de vivirlo al máximo y que no nos los quite nadie. Hay muchos compañeros que conozco desde los 16 o 17 años y es algo increíble; es distinto el ambiente que se vive en una selección como esta”, comentó a Jesús Vallejo, capitán del equipo, dos días antes de la final.

El central del Real Madrid ha sido un comodín para Luis de la Fuente. Adaptándose a todo e incluso siendo el parche en el lateral derecho, la posición que más problemas le ha dado al seleccionador. En portería, Unai Simón ha sido indiscutible. Mikel Merino solo se perdió un partido, descansando tras sufrir una fractura en una vértebra en el tramo final de la temporada.

Al que las lesiones le han hecho pasar un mal trago ha sido a Ceballos. Una entrada de Taher Mohamed en el debut contra Egipto le ha dejado fuera todo el torneo. Esguince de grado II en el tobillo izquierdo. Hizo todo por volver buscando el “milagro”, pero ha sido imposible.

Y Asensio ha vivido una montaña rusa en los Juegos. Mal estreno, suplente en el segundo partido y asistencia para el único gol frente a Australia. Dos partidos pobres y suplente en semifinales contra Japón; salió en el m.84 y en el m.115 de la prórroga anotó el tanto que aseguraba la medalla para España. En la final fue titular pero fue reemplazado en el descanso por Bryan Gil.

Cinco futbolistas y un entrenador que estarán ligados para siempre tras la medalla de plata conseguida en Japón que cierra un círculo, aunque no descartan volver a trabajar juntos en el futuro. Los éxitos les avalan.

“Siento un orgullo difícil de explicar por haber formado parte de esta generación de futbolistas irrepetibles. Han hecho historia, están haciendo historia y van a seguir haciendo historia. Es un orgullo formar parte de esa pequeña parte de su vida profesional. Estoy encantado de cerrar ese círculo, pero nunca se sabe y estoy seguro de que en algún momento del futuro podremos seguir trabajando juntos”, comentó Luis de la Fuente en la rueda de prensa previa a la final contra Brasil en la que se han quedado a un paso del oro, pero con una plata al cuello para engordar su palmarés juntos.