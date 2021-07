Belmonte: "He estado por encima de las expectativas que traía"

La nadadora española Mireia Belmonte, que este jueves disputó su última prueba individual en los Juegos Olímpicos de Tokio, calificó de "muy positiva" su actuación en la capital japonesa, pese a no haber podido subir al podio, ya que, como recalcó, ha estado "muy por encima" de las expectativas que ella misma traía.

"Creo que el balance es muy positivo. He estado por encima de las expectativas que tenía antes de venir a los Juegos", señaló Belmonte.

Y es que los Juegos de Tokio no sólo han sido diferentes para la nadadora española a causa del COVID-19, sino por los problemas físicos que han condicionado su preparación olímpica.

Unas persistentes molestias en los hombros que no impidieron a Belmonte, ganadora de cuatro medallas olímpicas, clasificarse para la final de los 400 estilos, en la que Mireia Belmonte concluyó cuarta a tan sólo 23 centésimas del bronce.

"Ni se me pasaba por la cabeza ser finalista en los Juegos y mucho menos lograr un cuarto puesto, que para mí tiene el mismo valor o mucho más que una medalla, porque este año ha sido muy duro", aseguró la nadadora.

Una final que Mireia Belmonte no pudo repetir ni en los 1.500, ni en los 800, la dos otras dos pruebas que la nadadora del UCAM Fuensanta disputó en la capital japonesa.

Y eso que en la prueba de los 800, en la que Belmonte ya logró subir al podio en los Juegos de Londres 2012, la española rebajó en seis segundos su hasta ahora mejor marca de esta atípica temporada.

"Es verdad que me he encontrado mucho mejor que en el 1.500 y que he hecho mi mejor marca de la temporada, pero me ha faltado bastante ritmo para poder llegar a la final", explicó Belmonte.

Una eliminación de la que Belmonte quiere olvidarse cuanto antes para poder "disfrutar" al máximo de su participación en el relevo de 4x100 estilos con el que pondrá fin este viernes a su concurso en los Juegos de Tokio.

"Quiero disfrutar del relevo, porque no tengo cada día la oportunidad de nadar un relevo con el equipo nacional. Estamos todas con muchas ganas de que llegue ya mañana", concluyó Belmonte.