Danila So Delgado: "El balonmano define lo que soy, refleja los valores que defiendo"

Danila So Delgado (Venteira, 2001) debutó con la selección española absoluta de balonmano hace menos de un año. Ahora, pese a no haber cumplido todavía los 23 años, la aragonesa está a las puertas de cumplir uno de los grandes sueños de su vida: competir en los Juegos Olímpicos. La lateral es una de las 20 jugadoras que estos días trabaja a las órdenes del seleccionador, Ambros Martín, con el objetivo de ser una de las 17 Guerreras que representen a España en París.

¿En qué momento se encuentra Danila So Delgado?

Estoy muy bien, acabo de terminar dos temporadas muy buenas en Elche. Nos hemos proclamado campeonas de Europa, algo que no se había conseguido antes, y subcampeonas de la liga dos años consecutivos. El año que viene dejo España para jugar en Rumanía, lo que significa un cambio importante a nivel vital. Estoy en un momento de transición.

¿Cómo le va con la selección española?

Estamos en un periodo de entrenamientos hasta que el seleccionador dé la lista definitiva. Todavía tiene que hacer tres descartes, así que no sé en qué situación voy a quedar.

¿Le inquieta esa incertidumbre?

Llegados a este punto, es algo que asumo con naturalidad. Es normal estar en este momento. Lo afronto con ilusión por entrenar, por entender lo que significa ir a la selección, quiero disfrutar todo lo que pueda. ¿Que voy? Fenomenal, pero también quiero aprovechar la experiencia para crecer como jugadora.

¿Cuándo sabrá si está finalmente entre las 17 Guerreras de París 2024?

La lista definitiva debería conocerse el 20 de julio.

¿Qué siente cuando se enfunda la camiseta de España?

Muchísimo orgullo. Echo la vista atrás y, hace solo dos años, tenía claro que mi sueño era debutar en la selección española. Estos últimos meses he cumplido ese sueño que tenía desde que empecé a jugar a balonmano. También siento mucho orgullo por representar a mi país, a mi ciudad, a todos los aragoneses.

¿Se ha imaginado ya escuchando el himno nacional en París?

Si le dijera que sí, mi psicóloga me echaría la bronca (sonríe). Pero creo que es normal, es algo que puede estar muy cerca, aunque no lo tengas asegurado al 100%. Intento no generar expectativas, es muy importante entender el momento en el que estoy. Puedo ir a los Juegos, pero también quedarme fuera. Eso no me tiene que generar un disgusto.

¿Qué importancia tiene para usted el aspecto psicológico?

Estoy muy contenta de que se esté naturalizando la psicología como una pata fundamental de la preparación. Para mí es esencial trabajar con una psicóloga que me ponga en situación, me ponga los pies en la tierra y me ayude a ver cosas que yo no veo. Es una recomendación que le doy a todo el mundo, sea deportista o no.

¿Cuánto cambia la Danila de Elche respecto a la de la selección?

La realidad es que es muy diferente la convivencia con uno y otro equipo. En Elche, somos todas de una edad parecida, pasas muchas horas juntas, sale mi personalidad risueña, divertida, alegre...

¿Y con España?

Es diferente, asumo el rol de ser de las pequeñas, las nuevas, estoy un poco más retraída, pero es gente muy normal, que te acoge muy bien. Intento encontrar mi sitio y hacerme hueco en la selección.

¿Y siente que lo ha encontrado?

Estoy muy cómoda y sí que siento que, cada vez más, puedo mostrar más esa personalidad Danila. Todo el mundo me ve como soy cuando estoy con el Elche.

La aragonesa Danila So Delgado, en el partido del Mundial Paises Bajos-España EFE/EPA/HANNIBAL HANSCHKE

Por favor, hábleme de esa ‘personalidad Danila’.

Soy muy risueña, muy habladora, me gusta mucho reírme, vacilar… Pero cuando hay que entrenar, soy una persona muy seria y muy disciplinada. Para mí el deporte es algo muy importante y así lo quiero reflejar cuando entreno y compito. Es un lugar de convivencia donde he encontrado a mis mejores amigas. Eso te genera sentimientos positivos.

Si finalmente está en los Juegos, ¿qué aportará al equipo español?

Sobre todo frescura, soy una jugadora diferente a lo que se ha visto hasta ahora. O, al menos, eso me han dicho. Siento que tengo una manera diferente de jugar, pero que se puede adaptar muy bien al estilo de España. Pero todavía tengo mucho margen de mejora.

Internacional absoluta, campeona de Europa con el AtticGo Elche, 165 goles en la Liga española... ¿Le asusta echar la vista atrás y contemplar el camino que ha recorrido?

Son muchos logros muy meritorios. Pero tiene que ser una base para todo lo que quiero conseguir. Somos tres hermanos y mis padres nos han inculcado ser ambiciosos, siempre entendiendo nuestros límites y no de una manera desmesurada. En mi casa, la base siempre ha sido el trabajo y la disciplina. Cuando soy consciente de todo lo que he hecho, pienso en todo lo que me queda hacer. Quiero ser la mejor Danila posible y voy a aprovechar todas las oportunidades que tenga para conseguirlo.

¿Qué papel ha jugado su familia todo este tiempo?

Es mi núcleo, lo que me guía qué es lo que quiero, por qué lo quiero y cuáles son los medios que tengo para conseguirlo. El deporte y la educación son dos pilares fundamentales, nunca se nos ha permitido hacer una cosa sin la otra. Siempre que estoy en Zaragoza, en mi casa, intento exprimir el máximo tiempo posible juntos. Son muchas charlas para entender de dónde venimos. Mis padres son de Guinea-Bissau y entiendo el sacrificio que supuso para ellos haber cambiado de país. Sin mi familia, no sería consciente de todo lo que estoy viviendo.

¿Y sin el balonmano?

Es la definición de lo que soy, refleja todos los valores que defiendo: ser disciplinado, entender que siempre hay que hacer lo que te toca, aunque no tengas ganas, sentir pasión, derramar hasta la última gota de sudor, que hay que disfrutar cuando las cosas van bien…