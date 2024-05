El Bada Huesca aguanta el tipo durante medio partido ante el Barcelona (41-29)

La visita anual al Palau Blaugrana es un trámite para cualquier equipo de la Liga Asobal. Saben que van a perder y que el Barcelona no cae como local desde 2018. La cuestión es cómo encajarlo. Y el Bada Huesca lo hizo este viernes con la tranquilidad del deber cumplido. Perdió (41-29) porque tenía que hacerlo, pero exhibió tramos de buen juego, de defensa fiable y eficacia dentro de los cánones que el todopoderoso conjunto blaugrana permite en su pista. Se sobrepuso a un inicio arrasador de los de Carlos Ortega y ya no hubo respuesta posible en un segundo tiempo a campo abierto, tan desnivelado como cabía prever. El Barça ensayó variantes para la inminente final four de la Champions y los rojillos dieron minutos a todos los jugadores disponibles, también a los de casa.

El conjunto oscense se encontró pronto rodeado de los árboles frondosos que pueblan la defensa del Barça y, cuando los superó, topó con un Pérez de Vargas que realizó tres paradas solo en los primeros cinco minutos. Y, en este contexto, nadie puede seguir el ritmo al 14 veces consecutivas campeón de la Asobal. Cuando roba y sale a la contra, la superioridad numérica, la potencia y la velocidad son insalvables. En un abrir y cerrar de ojos, la diferencia ya empezó a ser considerable (6-1) y tampoco se encontraba en este tramo con claridad a Rodrigo Benites en el pivote. Los blaugranas nunca saltan descentrados a la pista a pesar de su infinita superioridad sobre el resto del balonmano español, y Nolasco paró el partido con 9-3 en el marcador.

El toque de atención del ilicitano despertó a sus jugadores. El Barcelona negó el gol a Adrià después de un siete metros transformado por Miguel Malo y Arguillas no quería ser menos en la portería aragonesa. Era el duelo más parejo en el Palau Blaugrana. A los 16 minutos reapareció el central esloveno Domen Makuc tras nueve meses de baja por una grave lesión y pocos segundos después anotó un gol como parte de un guion digno de Hollywood (13-5). Dika Mem dejó a los suyos dos minutos en inferioridad y el Bada aprovechó con un parcial de 0-4 para construir sus mejores minutos (13-9). Rodríguez acabó con dos tantos consecutivos con la sequía local, empujado por la exclusión de Samuel Cordiés.

La primera mitad expiró entre un intercambio de goles, lo que hablaba bien de un Bada que había ido ocho goles por debajo y atacó para llegar al descanso solo a dos, pero Pérez de Vargas primero y el poste después se lo negaron a los oscenses. Encontraron en Nacho Suárez un director de juego eficaz para abrir grietas en la defensa del Barça (17-14).

Como era de temer, el Barcelona retomó el ritmo del comienzo del partido con un parcial de 3-0 al que replicaron Benites y Óscar García (20-16). Pero los locales se recuperaron de inmediato y aumentaron la diferencia máxima a los 38 minutos (26-17). Allí se acabó todo. El Bada Huesca encontró maneras de hacer daño al Barça en situaciones aisladas que no cambiaron el sino de un duelo que se fue desvaneciendo como un sueño y que es tan duro como placentero de jugar. Y por muchos años más.

Ficha técnica

FC Barcelona: Pérez de Vargas, Saric (ps), Carlsbogard (5), Mem, Ariño (5), Wanne (6), Janc (7), N’Guessan (3), Gómez (2), Cikusa, Makuc (2), Langaro (3), Richardson, Frade (5), Jelicic y Rodríguez (3).

Bada Huesca: Arguillas, Casterad (ps), Dija (1), Óscar García (3), Adrià Pérez (3), Mosquera, Ian Moya, Suárez (6), Osadchyi (2), Benites (5), Gucek, Frank Cordiés (3), Malo (5), Samuel Cordiés (1) y Acosta.

Parciales cada cinco minutos: 4-1, 9-3, 12-5, 13-7, 15-10, 17-14 (descanso), 22-16, 25-17, 33-22, 38-26 y 41-29.

Árbitros: García del Salto y Huertas Herrador.

Incidencias: Partido de la jornada 29 de la Liga Asobal celebrado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 600 espectadores.