El Bada Huesca ya tiene a Samuel Cordiés en sus filas

Asistió a la sesión de vídeo previa, pero pisó el 40x20, eso llegará el miércoles cuando realice su primer entrenamiento. Samuel Cordiés ya se encuentra a las órdenes de Jose Nolasco. Aunque el Bada Huesca anunció a finales del mes pasado el fichaje del primera línea internacional cubano, hermano de Frank, con el que se reúne en la capital oscense, no ha sido hasta este martes cuando se ha producido su llegada. Con él, el representante aragonés de la Asobal gana un recurso más dentro de un inicio de temporada en el que si algo no han faltado han sido las lesiones.

Su presencia en el duelo del viernes ante el Puente Genil en el Palacio de los Deportes (21.30) de todos modos no se puede dar por segura. Estará condicionada en primer término a la obtención del ‘transfer’ para poder completar su inscripción y después a la decisión que tome Nolasco tras observarle en su primeros entrenamientos.

Samuel, de veinte años, mide 1,95 metros y pesa 84 kilos. Es internacional tanto en categorías inferiores como absoluto, habiendo coincidiendo con su hermano en el Mundial de Naciones Emergentes, en el que se hicieron con el título. En su país ha disputado varios campeonatos nacionales dentro del combinado de Granma.

Más allá de su disponibilidad o no, en el Bada se confía en recuperar efectivos para el choque con el Puente Genil. Tras empezar la temporada con una derrota en casa ante el Valladolid (25-30), los oscenses lograron la semana pasada en Logroño un empate de mucho valor (30-30). No estuvieron disponibles, Suárez, Carmona, Charly Pérez y Óscar García, y durante los sesenta minutos tuvieron problemas Ian Moya y Adrià Pérez, que no pudo terminar. Estos dos últimos se cree que podrán jugar y también Pérez y García tienen opciones de entrar en la convocatoria.