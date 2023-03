El Bada Huesca deja escapar un punto en el último minuto

El Bada Huesca no supo echar la doble lazada a un partido que había tenido controlado y tras un mal último minuto en el que se le esfumó una renta de dos goles se tuvo que conformar con un 29-29 en su visita a Anaitasuna. El choque era el del regreso a la Asobal veinte días después y tras la eliminación copera, y en él los oscenses se cruzaban con un rival de la zona media con el que estaban empatados a 17 puntos tras las dos victorias previas. En ese sentido, el resultado al menos sirve para mantener la racha de encuentros sin perder y una situación de cierta comodidad en la clasificación.

En la primera parte los de Nolasco llegaron a mandar por seis goles alejando el choque del 41-42 que ambos contendientes habían dejado para el recuerdo en la primera vuelta en el Palacio de los Deportes. En la segunda, los navarros, que acumulan cinco jornadas sin ganar, alocaron más el juego, lo que les permitió acercarse gracias también a las pérdidas que antes no habían tenido los oscenses. La labor de Arguillas bajo los palos y los goles de Montoya dieron aire a los suyos hasta la llegada de los últimos segundos.

Había dicho Nolasco en la previa que era importante que los navarros no pudiesen correr. En la primera parte se consiguió siendo seguros tanto en ataque como en defensa. Los oscenses cometieron pocos fallos y provocaron que sus rivales, cegados ante el sólido 6-0 al que tuvieron que hacer frente y a los rápidos repliegues, tuviesen más de un error. La ventaja del Bada llegó por primera vez a los cinco goles en el 3-8 tras un parcial de 4-0 y aunque Anaitasuna quiso reaccionar con dos goles seguidos, a pesar de que después Hackbarth y Dija erraron desde el siete metros, el marcador se estabilizó entorno a esa diferencia de media docena de tantos por mucho que un ex como Pinto se empeñó en que no fuese así.

Arnau consiguió el 10-16, la máxima. Sin embargo, una exclusión a Gucek en la acción posterior facilitó que un 3-0. Nolasco pidió tiempo muerto para atar el desenlace del periodo. A la vuelta Hackbarth logró el 13-17 y los dos equipos se fueron a los vestuarios.

El segundo acto se puso en marcha con una dinámica similar. Rodrigo robó y sirvió a Hackbarth para asestar a la contra el primer golpe del periodo. Se produjo en los primeros compases un intercambio de goles, pero el Anaitasuna se ajustó mejor atrás y produjo dudas en los oscenses. En primer término Arguillas sujetó con sus paradas, pero los navarros se acabaron por acercar (19-21) lo que forzó a que Nolasco parase el partido.

Arguillas desbarató la posibilidad del empate y el Bada cogió aire con un tanto de Suárez en una colgada de Dijà, otro de Montoya de espaldas y otro de Rodrigo a puerta vacía (22-25). Después de un tiempo muerto, Montoya puso otro gol más de distancia. Redondo quiso mantener con opciones a los suyos, pero el pivote de los de rojo siguió haciendo daño cada vez que se vivía algún apuro.

Anaitasuna se acercó a 27-29. Justo cuando se llegaba al último minuto, Arguillas firmó una parada que daba la impresión de dar el partido al Bada. Se falló a puerta vacía, el internacional Bazán puso a los suyos uno y a continuación empataron. Aunque hubo un último lanzamiento visitante, el marcador se quedó definitivamente en 29-29.