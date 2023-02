El Bada Huesca visita Valladolid en busca de dos puntos terapéuticos

El Bada Huesca afronta el primer compromiso a domicilio de una segunda vuelta que no ha empezado con buen pie, con la derrota en el Palacio ante un Torrelavega que confirmó su condición de equipo revelación de la Liga Asobal. Los rojillos viajan a Valladolid, a la pista de Huerta del Rey, para medirse a los locales este domingo a mediodía (12.00), en un partido que se podrá ver en abierto en Teledeporte. Un rival de los de su liga, la zona media-baja de la clasificación para esquivar los puestos peligrosos. Esa es la realidad de un equipo presa de su falta de continuidad en los 60 minutos.

Mejorar es el primer paso para sumar dos puntos a domicilio y, de paso, dar alcance a los vallisoletanos, con 13 puntos frente a los 11 del bloque de José Francisco Nolasco. El técnico ilicitano no habla de que sea una “final” porque “no hay rivales directos, todos lo son. Lo que hay que hacer es ir sumando de dos en dos, olvidarse de si juegas en casa o fuera y de quién tienes enfrente”. El Bada “ha sido competitivo, nadie nos ha pintado la cara”. Los oscenses presumen de “regularidad” y ahora “la cuestión es sumar, quedan todavía 14 partidos” para lograr el objetivo de una permanencia más o menos holgada.

Adrià Pérez va a ser baja por lesión y podrá contarse con el central brasileño Dija tras su renqueante comienzo de año. Nolasco espera a Miguel Malo, que se recupera de un proceso gripal fuerte y volverá Frank Cordies. “Dija no está encontrándose, padece una lesión porque quiere estar de forma continua y quizá entra demasiado pronto. Cuando se encuentra bien, entra muy bien, y en un entrenamiento apoyó mal y volvió a resentirse. El problema es que no halla la continuidad, y ha de ser una referencia que no tenemos y notamos mucho”, analizó el preparador.

El Valladolid ha estado jugando sin zurdo y ha incorporado a un juvenil. “Está lastrado por las lesiones pero su esencia es la de un equipo duro y rocoso”, valoró Nolasco, que asume que “habrá que trabajar mucho para superarles. Si les dejas entrar en siete u ocho metros, el jugador arrastra mucho. Hay que estar unidos y ser contundentes defensivamente”. Los rojillos, aseguraba su entrenador, “van a tope, competimos hasta el último segundo. Antes éramos capaces de controlar los partidos pero no dábamos el todo. Es normal que haya altibajos”.