El Bada Huesca, a poner fin a la sequía de victorias

El Bada Huesca ha tropezado cinco veces y se ha caído por una pequeña grieta de la que quiere salir cuanto antes. Tras cinco jornadas sin ganar y cuatro consecutivas como local, lo puede hacer este domingo si derrota al Ángel Ximénez Puente Genil en el Palacio de los Deportes (12.00, Aragón TV y LaLiga Sports TV). En busca de la mejoría, y de alejarse de los puestos de descenso, los rojillos apelan al ambiente de su pista y al empuje de una grada que siempre asume el papel de octavo jugador en el equipo de José Francisco Nolasco.

Pese a ello, han asistido a tres derrotas y un empate consecutivos y para encontrar el único triunfo hay que remontarse a dos meses atrás, cuando se superó al Guadalajara. Para acabar con la maldición, Nolasco cree que “el equipo va creciendo” pero “eso no basta, nos falta para ganar partidos y más en casa”. Los aficionados “necesitan una victoria” y el Bada tiene “cada vez menos lagunas. Necesitamos un partido redondo sin esos fallos que puedan terminar con todo lo que se ha trabajado durante un partido”.

El Puente Genil es un equipo “hecho”, con “jugadores veteranos que saben lo que hacen y con experiencia de dominio del partido. Tienen una defensa dura y una buena portería”. Además, con fichajes que han incrementado su potencia. “Hay que conocer sus debilidades y explotarlas. Sus puntos fuertes y minimizarlos. Es lo que trabajamos, pero hacerlo en la pista es el paso que nos está faltando más en el Palacio que fuera”, explicaba el entrenador.

El Bada Huesca va recuperando jugadores, con la salvedad de alguna molestia física. No quiere ver problemas sino soluciones: “Si no hay pivote, trabajamos de otra forma. Gracias a la plantilla que tenemos y las posibilidades que dan tenemos soluciones. Me gustaría un abanico más grande y lo vamos a tener este partido”. Tras perder ante el Benidorm en el último momento, falta “un plus mental. Hay aspectos tácticos ofensivos y defensivos que aún nos faltan y con ese plus se acortarían los plazos”. La de este domingo es una oportunidad “para que el equipo crezca” y el entrenador está convencido de que “va a venir un montón de gente a ayudarnos y toca que se lleven una sensación agradable”.