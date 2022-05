El Bada Huesca homenajeará a su cantera en la visita del Logroño

“Tras dos años sin poder hacer la presentación, queríamos homenajear a todos los chicos y chicas que han seguido con nosotros a pesar de las dificultades”. El partido del próximo viernes en el Palacio de los Deportes (20.30) será especial no solo porque enfrente habrá un rival de entidad como es el BM Logroño. El Bada Huesca quiere aprovechar la que será su penúltima cita de la temporada ante su afición para, como señaló este martes el responsable de sus categorías base, Néstor Oliva, homenajear a su cantera.

Durante el descanso por la pista pasarán los más de 300 jugadores con los que el club oscense ha contado este curso. Cerca de 200 corresponden a sus once equipos, ocho escolares (seis masculinos y dos femeninos) y tres federados (el juvenil y el filial masculinos y el sénior femenino), a los que hay que sumar otros 140 que participan en el Diverbalonmano, un proyecto que conforman quince grupos repartidos en varios colegios de Huesca y de poblaciones como Almudévar y Bolea. “Resulta una satisfacción ver cómo han ido creciendo los equipos base y sobre todo haber retomado el Diverbalonmano, una espina clavada de la temporada pasada, pero que ahora genera ilusión por poder presentar a niños y niñas que empiezan a jugar”, valoró Oliva.

Como punta de lanza de la cantera en el actual curso aparecen Pepe Floris y Fran Rubio, habituales en los entrenamientos del primer equipo, con el que también han jugado en la Asobal algo que ambos coinciden en señalar que no podían imaginar cuando empezaron en infantiles. “Aún me falta nivel, pero voy mejorando en cada entrenamiento y si me dan minutos se acaba notando, jugar es muy ilusionante, algo que veía lejano”, comenta Floris. Rubio expone en este sentido que “el salto es muy grande, nos hemos tenido que adaptar, sobre todo el cambio físico, el ritmo de balón y los contactos”, pero subraya que junto a ellos también ha habido jugadores del filial que han entrenado a las órdenes de Nolasco y que juveniles han pasado al segundo equipo, que por un punto no logró el primer puesto en la final a cuatro de Segunda Nacional.

Adrià Pérez y Montoya, en el siete ideal de la jornada en la Asobal

Adrià Pérez e Iván Montoya han sido incluidos en el siete ideal de la jornada 26 de la Asobal en la que el Bada Huesca empató con el Ademar León a 37. Para el extremo izquierdo la designación es la primera de la temporada y llega tras haber marcado cinco goles sin fallo, mientras que para Montoya se trata de la segunda ocasión. El pivote firmó siete dianas. El equipo lo completan José Manuel Sierra, del Bidasoa, en la portería; El Korchi, del BM Logroño, en el lateral izquierdo; Chema Márquez, del Granollers, en el central; Pizarro, del Cuenca, en el lateral derecho; y Jorge Serrano, del Valladolid, en el extremo derecho.