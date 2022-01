Pere Arnau: “Me identifico con el estilo de juego rápido del Bada”

No es un parche sino un jugador que el club venía siguiendo desde tiempo atrás y para cuya llegada ahora han confluido las circunstancias, la necesidad de incorporar a un lateral derecho y el hecho de que él se hubiese desvinculado de su anterior equipo, el Puente Genil. Pere Arnau, el nuevo jugador del Bada, firmado para lo que resta de temporada y la siguiente, ya se encuentra en Huesca y de hecho este mismo lunes ya entrenó con sus compañeros. Antes, se produjo su presentación, en la que se mostró agradecido por la confianza mostrada por los oscenses, aseguró sentirse “identificado con el estilo de juego rápido” que practican los de Nolasco y deseó “aportar desde el principio”.

“Puedo encajar y tengo ganas de empezar”, afirmó antes de definirse “como un jugador de equipo” que en ataque puede aportar “lanzamiento desde fuera” y en defensa “máxima intensidad”. Para decidirse a tomar la decisión de recalar en el Bada han ayudado las buenas referencias aportadas por Gerard Carmona, con el que ya coincidió en la cantera del Barcelona, en cuyo primero equipo llegó a debutar en un amistoso. De 24 años, destacó en la División de Honor Plata en el Sarriá como un goleador lo que hizo que firmase con el Puente Genil para debutar esta temporada en la Asobal.

Durante la primera parte del curso con los cordobeses sus opciones de jugar fueron escasas, lo que llevó a principios de mes a que se acordase su salida. “Fue de mutuo acuerdo”, explica. “Teniendo en cuenta los partidos que he jugado y los minutos que he tenido, estoy contento con mi primera vuelta, hay que tener también en cuenta el compañero que he tenido”, manifestó en referencia a Mihajlo Mitic, actualmente en el Europeo.

“Mi primera intención era volver cerca de casa así que la decisión de decidirme por el Bada fue rapidísima”, explicó el catalán, que valoró positivamente el hecho de que el contrato abarque también el próximo ejercicio porque le da “margen para demostrar” y que observa su nuevo club como “un buen lugar para crecer”. El cambio de nivel entre la Asobal y Plata se le ha echo evidente: “Es muy bonita, se pasa de semiprofesional a una exigencia profesional y el nivel sube”.

Domingo Luis Mosquera tiene muy difícil volver a jugar esta temporada por su rotura de ligamentos y el regreso de Álex Marcelo se espera que sea pronto. Aún así, por el momento es el único lateral derecho disponible. “Estoy preparado para jugar cuando sea y los minutos que sean”, aseguró. A Domingo lo conocía de haber jugado cara a cara y a Marcelo “porque lo venía viendo por la tele desde tiempo atrás”. “Son muy buenos y capaces de todo”, dijo de sus compañeros de posición.

El objetivo que se marca es “colectivo”, quiere “conseguir el mayor número de victorias posibles”. A título individual aspira a “aportar todo lo que pueda”.