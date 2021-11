El Bada Huesca se quiere hacer fuerte en casa ante el siempre potente Ademar León

El Bada Huesca va haciendo granero de puntos en su escalada a una zona más desahogada de la Liga Asobal. Tras imponerse al Antequera en casa y sumar su primer punto a domicilio en la pista del Unicaja Sinfín, deja atrás sus enfrentamientos ante los equipos en puestos de descenso para recibir este domingo en el Palacio de los Deportes a un grande, el Ademar León (12.00, LaLigaSports). Un conjunto que no se encuentra en un momento demasiado inspirado y que, no obstante, representa un gran desafío para los de José Francisco Nolasco, que han debido recuperarse del esfuerzo del pasado miércoles en Santander.

Además, los rojillos han de sobreponerse a las ausencias y problemas físicos de algunos jugadores. Joao Pinto sigue causando baja por una fisura en las costillas, como también Gerard Carmona y Álex Marcelo. Es duda el portero brasileño César Almeida, pendiente de la solución de problemas burocráticos en su país que retrasa la pandemia. “Dentro de estar mermados, tenemos el convencimiento de que vamos a hacer un partido muy serio con el Ademar”, espera Nolasco después de haber sumado la pasada jornada “ante un rival difícil”.

La “lástima” por que se escapara un punto frente al Sinfín en el último suspiro no ha disminuido el optimismo en el Bada Huesca, que “con todos los problemas” se muestra optimista. “Frente a los leoneses estaremos casi los mismos, y seremos suficientes para plantar cara a un nuevo Ademar León”, que suma en su plantel ocho nacionalidades y culturas de balonmano diferentes. “Tiene mucha variedad y siendo un equipo nuevo presenta la misma personalidad. Físicamente son muy fuertes y eso están explotando ante equipos que no tenemos eso pero podemos jugar”, analizó.

La “potencia táctica” de los oscenses servirá en bandeja un duelo “muy interesante”, con “dos estilos totalmente distintos”, en el que Bada y Ademar tratarán de explotar sus respectivas armas. Las claves pasan por “parar las situaciones de uno contra uno y que no tengan efectividad” y “lo más importante es no cometer errores, materializar las ocasiones y contar con una buena defensa y portería, si no los partidos se hacen muy largos”.

El conjunto leonés volverá a contar con la baja por lesión del central internacional serbio Marko Milosavljevic, que se suma a la de larga duración del bosnio Stjpan Jozinovic, mientras que el extremo internacional juvenil Antonio Martínez, que entró por primera vez en convocatoria esta temporada ante los vallisoletanos tendrá una nueva oportunidad para disputar sus primeros minutos. La pasada campaña el Bada se llevó los dos duelos en liga pero fue apeado por el propio Ademar en los cuartos de final de la Copa del Rey.