El Bada Huesca da la cara ante el Barça en el debut de Urdangarin

Era el día en el que se celebraba el 50º aniversario del Palau Blaugrana, un día además en el que buena parte de los focos estaban puestos en un jugador en concreto, Pablo Urdangarin, el hijo de la Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, presentes en la grada, y que podía seguir los pasos de su padre debutando en la Asobal, lo hizo marcando además tres goles. Y también fue el día en el que el Bada Huesca visitó al FC Barcelona, el líder invicto, ese mal trago por que el deben pasar todos los conjuntos de la liga para enfrentarse a un rival cuyo nivel sigue estando muy por encima del resto. Los oscenses, sin Carmona, Nieto y Marcelo, pasaron el trámite y lo hicieron con dignidad con un 39-30 que ni mucho menos resulta deshonroso.

A pesar de que los locales dieron descanso a varios jugadores tras la victoria en Europa frente al PSG y de que contaban con las ausencias de Langaro y Richardson, el partido se puso en marcha con un 5-0. Los de Nolasco se rehicieron, cambiaron a una defensa 5-1 y capearon el temporal. Al descanso se llegó con un 17-14 después de haber tenido incluso la opción de ponerse a solo dos goles de distancia. Para entonces ya había hecho su entrada en la pista Urdangarin. En ese primer periodo el extremo zurdo de 20 años, habitual jugador del filial, se quedó sin marcar. Lanzó en una ocasión a la base del palo y en otra Almeida, meta del Bada, le frenó en una contra.

En la segunda mitad Dika Mem realizó una exhibición de tiro con siete goles, acabó con un once de once, que ensombreció la buena actuación de visitantes como Mosquera. Con un 31-23 a falta de quince minutos, Nolasco tuvo que pedir tiempo muerto para reordenar las ideas de los suyos. Sirvió para recortar hasta un 33-28 y para que el Barcelona no se escapase antes de tiempo. Con una marcha más, lo acabó haciendo.

Fue mediado ya en el tramo final cuando se produjeron los tantos de Urdangarin, un penalti y dos contras. Enfrente, también hubo un estreno, el del canterano Pepe Floris, lateral de 17 años que consiguió dos tantos.

El Bada, con cinco puntos, sigue en la zona baja de la tabla. El próximo sábado recibirá al Antequera (20.00).

Ficha técnica

FC Barcelona: Leo Maciel (Gonzalo Pérez de Vargas, m.45 a 60); Janc (4), Mem (11, 4p), Frade (3), Makuc (3), N’Guessan (4), Ángel Fernández (5) -siete inicial-, Thiagus Petrus (-), Ali Zein (2), Jon Fábregas (4), Ariño (-), Cenic (-) y Pablo Urdangarín (3,1p).

Bada Huesca: Almeida (Arguillas,m.31 a 60); Hackbarth (3), Mosquera (5), Benites (2), Sergio Pérez (3,2p), Adrià Pérez (3), Gucek (2) -siete inicial- Pinto (2), Montoja (1), Lamelas (2), Floris (2,1p), Ian Moya (2) y Miguel Malo (3).

Goles: 5-0, 8-4, 11-6, 14-9, 17-12, 17-14 (descanso), 21-17, 25-20, 31-23, 32-25, 34-28 y 39-30 (final).

Árbitro: Jordi Ausás y Miquel FlorenzaExclusiones: Floris (m.25) por el Huesca.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la octava jornada de la Liga ASOBAL 2021-2022, disputado en el Palau Blaugrana de Barcelona ante 551 espectadores.