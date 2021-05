Oier García se despide del Bada Huesca con un “hasta siempre”

Acompañado por Pachi Giné, el presidente, y arropado por sus compañeros y el cuerpo técnico. Emocionado y con voz quebrada en algunos momentos, Oier García anunció este miércoles que a la conclusión de la actual campaña “con mucha pena, tristeza y dolor en el corazón” dejará de vestir la camiseta del Bada Huesca, la que ha defendido en las últimas seis temporadas y la única que ha conocido en la Asobal. El extremo vizcaíno de 32 años, que no sabe todavía si la decisión incluye también colgar las zapatillas y que regresa a su tierra, explicó que lo que calificó más que como un adiós como un “hasta siempre” ha venido motivado por “nuevas metas y proyectos unidos a oportunidades laborales que no se podían dejar pasar”.

“Para mí venir aquí fue cumplir un sueño, llegar a un grande y jugar en la Asobal”, ha explicado el jugador incorporado desde el Barakaldo en 2015, que quiso agradecer al club que “siempre ha confiado en mí y me he sentido apoyado”. También quiso resaltar que había compartido vestuario con “grandes personas y amigos”. He aprendido mucho con ellos y me han hecho crecer”, dijo de sus compañeros.

De la afición destacó que “siempre ha estado al pie del cañón acompañándome, he notado su cariño, sobre todo en momentos complicados”. A este respecto, para él, el BM Huesca es “una familia”. “Huesca hace tiempo que dejó de ser para mí una ciudad pequeña desconocida para ser algo muy importante en mi vida, algo que me ha dado grandes momentos y me ha dado grandes momentos”, subrayó. “Aquí he aprendido, crecido y madurado como persona, me ha aportado mucho a nivel profesional y he conocido a mi pareja”, resaltó.

Ahora a Oier aún le quedan dos partidos más para cerrar la liga y la fase final de la Copa Asobal. “Nos queda una recta final en la que nos jugamos mucho”, expuso sobre la pelea en la que se encuentra metido el Bada para acabar tercero y por tanto entrar en Europa. “No me encuentro en las mejores condiciones, pero estoy trabajando para dar el máximo para poder devolver a este equipo donde estuvo en su día”, comentó el extremo, que no ha tenido un curso nada sencillo por las lesiones.

“Me hace mucha ilusión despedirme a lo grande, culminar ganando los dos últimos partidos y poder clasificarnos terceros, además también hemos estado en la Copa del Rey y ahora iremos a la Copa Asobal”, destacó. “Siempre estaré por aquí, siempre volveré”, prometió.