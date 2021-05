Gerard Carmona renueva por tres temporadas con el Bada Huesca

La tradicional apuesta por la continuidad del Bada Huesca se mantendrá en lo sucesivo, al menos en el caso de Gerard Carmona. El club, en su primer movimiento oficial de cara a las próximas campañas, anunció este lunes la renovación de extremo catalán por tres temporadas. Es decir, hasta 2024, lo que va a implicar que cuando finalice su contrato habrá pasado ocho cursos actuando como local en el Palacio de los Deportes.

“Estoy muy a gusto con el equipo, con la gente y con la ciudad de Huesca”, expresó al respecto el jugador, ex de la cantera del Barcelona, desde cuyo filial llegó a la capital oscense. Hombre siempre importante en ataque, el actual ejercicio está siendo su segundo mejor en lo que a goles se refiere con 98 dianas, cifra solo superada por las 110 que alcanzó en la 2017-18. Ahora mismo por delante de él solo aparecen Sergio Pérez (99), Adrià Pérez (104) e Iván Montoya (111).

Según se apunta desde el Bada, el movimiento no solo obedece a su rendimiento pasado o al que está ofreciendo en la actualidad, si no también a la proyección que se le atisba. No en vanó ahora mismo cuenta con 24 años.

Horario unificado

Las dos últimas jornadas de la Asobal se disputarán con horario unificado para todos los partidos con algo en juego. De este modo, el Bada, en el que será su último encuentro de la temporada en casa, recibirá al Sinfín el próximo sábado, 22 de mayo, a las 17.00. Los oscenses, tras su último empate con el Anaitasuna, siguen en la tercera plaza, la última que da acceso a Europa. Con dos puntos menos y un partido pendiente aparece el Logroño, en cuya pista despedirán el curso la semana que viene, y tercero en discordia a cuatro puntos, y cuatro choques aplazados, es el Granollers.