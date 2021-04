El Bada Huesca, a dejar atrás en Cuenca a otro rival directo

El Bada Huesca afronta este sábado una nueva cita de altura dentro de un mes en el que, de salir bien parado, además de afianzarse en su actual tercera plaza, se le puede allanar mucho su camino hacia Europa. En el siempre complicado pabellón de El Sargal a partir de las 17.00 le espera el Incarlopsa Cuenca (LaLigaSports TV), que marcha quinto con cuatro puntos menos. Después se tendrá que cruzar con el Granollers (6º) y cerrar un abril abierto la semana pasada ante el Puente Genil (7º) frente al Ademar León (8º). El Logroño acecha desde la tercera posición con dos puntos menos y en la segunda aparece con uno más, aunque un encuentro menos, el Bidasoa.

La victoria con los cordobeses, la sexta consecutiva, se obtuvo no sin sufrimiento (26-24) y ahora con los conqueses el nivel de dificultad se espera aún mayor. “Es un equipo muy difícil”, advirtió el técnico Jose Francisco Nolasco antes de partir a tierras castellanomanchegas. “Esta temporada no está resaltando mucho, pero está a nada de nosotros sin hacer ruido”, continuó con su mensaje dejando a la claras que la relajación no está permitida y recordando que “en su casa siempre se ha hecho muy fuerte y a nosotros siempre nos ha costado puntuar”. No en vano, los de rojo solo han vencido en ese escenario en seis de sus ocho visitas.

El Cuenca, que en su último compromiso superó a domicilio al Anaitasuna (25-30), se basa principalmente en sus internacionales argentinos y Ponciano. Además del brasileño destacan nombres como los de Bulzamini, Pizarro, Simonet, Doldán y Moscariello, junto con el portero Leo Maciel. Son peligrosos con sus lanzamientos y en el uno contra uno y atrás practican un 6-0 muy duro. Para superarles Nolasco considera que “tenemos que ser muy generosos a nivel defensivo, tener una buena portería y robar balones”. “Tenemos que tener claro dónde atacarles para sacarles de sus zonas de confort y que se vean con problemas”, incide.

Más allá de lo clasificatorio, el partido tiene una trascendencia especial a nivel histórico para el Bada. Si vence igualaría su máxima puntuación en una campaña en la Asobal, los 40 puntos que sumó en la 2013-14. Por delante todavía restarán siete jornadas para el final.