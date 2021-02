Nuevo golpe encima de la mesa del Bada Huesca

Nuevo golpe encima de la mesa para un Bada Huesca que sigue creciendo y firmando grandes partidos. En el duelo en el que los oscenses, terceros tras su última victoria in extremis con el Guadalajara, recibían al Bidasoa, el segundo, a los de José Nolasco no les tembló el pulso en ningún momento, ni siquiera cuando los vascos amenazaron con despertarles del sueño, ni les entró el vértigo cuando vieron que todo era posible. El cartel de equipo revelación es más que merecido, aunque cabe pensar que se le empieza a quedar pequeño. El 29-23 final no solo afianza la tercera plaza, sino que acerca la segunda a tres.

Como a lo largo de todo el curso, los altoaragoneses se basaron en su bloque. Hubo momentos de protagonismo para varios jugadores y una constante, Miguel Espinha. El meta luso realizó 19 paradas en 42 lanzamientos del Bidasoa. Sobre su solidez fue creciendo el equipo.

Y, más allá del resultado, la grada dejó otra buena noticia. Por primera vez desde las primeras jornadas, hubo público. Fueron 300 espectadores cuyo aliento se dejó notar y que, sin duda, ayudaron al equipo.

La primera parte no pudo dejar mejores sensaciones para el Bada Huesca. Los oscenses, apoyados en el muro que levantó Espinha y mostrando una constante concentración, fueron abriendo distancia en el marcador paso a paso hasta alcanzar en el momento álgido los cinco goles de diferencia. Si atrás, al margen de las trece paradas del meta luso, la defensa 6-0 fue efectiva, adelante se aprovechó la atención que los vascos le prestaron a Montoya para encontrar otras amenazas. Pinto, Marcelo y Adriá Pérez lo aprovecharon bien y también hubo tiempo para la fantasía con todo un golazo de Rodrigo cuando caía de espaldas.

Marcelo consiguió el 12-7, pero acto seguido Carmona fue excluido cuatro minutos y poco después también el lateral tuvo que dejar la pista dos minutos. Con dos menos, las cosas se complicaron para los oscenses, que sin embargo mantuvieron el tipo para irse al descanso con un 13-10.

El Bidasoa, como cabía esperar, arrancó la segunda parte brioso, tratando de engancharse con fuerza al partido. Pinto sostuvo a los locales en los primeros minutos marcando tres goles, pero el empate acabó llegando (17-17). Los vascos tuvieron la opción incluso de culminar la remontada. Sin embargo, el Bada apretó los dientes, lo evitó y a partir de ahí volvió a despegar. Tioumentsev tomó el testigo de la dirección a Sergio Pérez e Iván Montoya sembró el terror en las filas de los de amarillo. Cuetara, su técnico, agotó los tiempos muertos, trató de parar la marea, pero no lo evitó. Primero se recuperó el colchón de cinco goles y después incluso se amplió a siete (28-21). Al final, 29-23, tras, cómo no, una parada de Espinha.

El siguiente reto para el Bada será la Copa del Rey. Los oscenses afrontan desde el viernes en Madrid la fase final teniendo como primer rival al Ademar León y sabiendo que solo se enfrentarían al Barcelona en una hipotética final. Será un nuevo sueño que se afronta con el optimismo que su juego y resultado permiten.