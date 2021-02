Semana de altura para el Bada Huesca con las visitas del Ademar León y el Barcelona

Ademar León y Barcelona. El Bada Huesca afronta una semana en la que tendrá que recibir en el Palacio de los Deportes a dos de los grandes nombres de la Asobal. El jueves a las 20.00 se cruzará con los leoneses y el sábado a las 12.00, con los azulgranas. Lo hará además con "toda la ilusión", como apuntó este martes su jugador Asier Nieto en la presentación de su patrocinador personal, el Centro Deportivo Alameda. No en vano, los oscenses marchan quintos y aspiran a desbancar al primero de sus próximos rivales. "Que estemos en febrero peleando por algo con lo que al principio de la temporada a priori no se contaba es de valorar", afirmó el lateral

El cruce con el Ademar corresponde a la 12ª jornada y ya ha sido aplazado en dos ocasiones a causa de la covid-19.El que salga victorioso se quedará con la tercera plaza de la primera vuelta, la última que da derecho a disputar la Copa Asobal, "un aliciente extra para ir a por el partido", como apuntó Nieto, aún a pesar de que todavía no hay fechas para el torneo.

Al encuentro se llegará después de que los de José Nolasco volviesen del parón invernal con un triunfo sobre el Nava (29-25) y de que el choque posterior con el Guadalajara se suspendiese tras aparecer un positivo en los castellanomanchegos. "Hemos tenido que tener cuidado para no relajarnos y no perder el ritmo de competición, pero el equipo está bien", aseguró el bilbaíno, que arrastra un esguince de grado tres en un dedo y que frente a los segovianos vio al bloque "no brillante, pero sí sólido".

De cara a la cita del sábado contra el Barcelona, el incontestable líder que acumula un pleno de victorias, la meta según Nieto será "dar guerra como el año pasado y no ponerle las cosas fáciles".