Pachi Giné: "No veo justo que sigamos jugando sin público"

El Bada Huesca llega al parón invernal de la Asobal como quinto clasificado y siendo la sorpresa de la temporada, ¿esperaban algo así?

Siempre hemos tenido confianza en el equipo y pensado que José Nolasco, nuestro entrenador, era la persona idónea. El año pasado a estas alturas estábamos en descenso con seis puntos y aún así lo renovamos. Ahora, con solo tres cambios en la plantilla, llevamos 22. Muchas veces los resultados no acompañan por circunstancias como las lesiones y también el componente emocional es muy importante, pero si se trabaja bien los frutos acaban llegando.

Para cerrar la primera vuelta aún tienen un partido aplazado a causa de los positivos por covid-19 y, sin contarlo, ya son cinco los que han jugado por este motivo fuera de su fecha original.

Hemos vivido unos meses complicados para todos, se acercaba el día de partido y no sabíamos si íbamos a poder jugar o no y al final las últimas semanas han sido de mucha exigencia porque hemos tenido que recuperar las jornadas pendientes. A este respecto, el equipo ha estado muy concienciado de que debía afrontar el calendario como viniese y darlo todo.

El Bada ha sido casi un caso único al no sufrir ningún contagio, ¿cómo lo han logrado?

Con una mezcla de saber hacer y de una suerte que por el momento nos ha respetado. Con la ayuda de nuestros servicios médicos diseñamos un protocolo de prevención que abarca tanto la actividad deportiva como la vida personal y que ha sido aplicado con mucha responsabilidad por el cuerpo técnico y los jugadores. Las normas incluyen la desinfección constante de las instalaciones, la no utilización de los vestuarios y el uso exhaustivo del gel y la mascarilla.

Sus dos primeros encuentros como local los pudieron disputar con 300 espectadores, pero todos los demás han tenido que ser a puerta cerrada.

Durante toda la primera vuelta hemos ido a pabellones con gente, aunque solo fuesen cincuenta personas, y nosotros no hemos podido. Los aficionados han seguidp los éxitos del equipo a través de las retransmisiones, pero eso no es lo mismo que verlo en directo. No veo justo que los teatros o los cines tengan un aforo mínimo permitido y nosotros no. Si es posible acudir a actividades artísticas y culturales, también debería serlo a las deportivas.

¿Les trastoca mucho en el plano económico?

Hemos recibido un gran apoyo moral. Aún sabiendo que no lo van a poder disfrutar, el 80% de los socios han renovado sus abonos y en cuanto a publicidad solo hemos perdido un 10% a pesar de que las empresas son conscientes de que el impacto por patrocinarnos no va a ser el mismo. Otros clubes lo están pasando peor.

¿Qué previsión hace del futuro más inmediato?

El primer y único objetivo era mantener la categoría y eso virtualmente ya está cumplido. A partir de ahí no hay meta salvo competir lo mejor posible. Espero que nos respeten las lesiones y que se siga trabajando como hasta ahora, pero también hay que tener en cuenta que las segundas vueltas en la Asobal son muy diferentes, es otra competición; los equipos de abajo aprietan mucho.

Más allá del primer equipo también está la cantera, ¿se puede mantener sin el aliciente de competir?

Solo ha estado jugando el filial y ahora empezarán los juveniles y el primer equipo femenino, pero seguimos sin Juegos Escolares. Entre los colegios y los que son propiamente los conjuntos del club contamos con más de 300 chicos y chicas, y para no perder la conexión con ellos e incitarles el interés por el deporte vamos realizando actividades paralelas. Está siendo un año de espera y de supervivencia.