El Bada sucumbe ante el Barça en el debut de Lorena García como árbitra de Asobal

Lorena García cumplió su sueño, mientras que el Bada Huesca deberá seguir buscándolo. En un partido muy especial para el balonmano aragonés y que pasará a la historia de la Asobal por ser dirigido por una pareja arbitral femenina (junto a la zaragozana Lorena García vigiló las evoluciones del juego la valenciana Tania Rodríguez), el conjunto de Jose Nolasco cayó de forma abultada. El 39-19 final entra dentro de lo previsible atendiendo a la talla del oponente, un gigante que se pasea en la competición doméstica, que esta temporada tampoco conoce la derrota en Europa y que se encuentra preparando con mimo la final a cuatro de la Liga de Campeones del curso pasado, pospuesta para el 28 y el 29 de diciembre.

El encuentro, correspondiente a la jornada 3, aplazada en su día por la covid-19, arrancó con un 0-2 para los visitantes que sirvió para despertar a la bestia. Un parcial de 12-1 merced a los contragolpes de Aitor Ariño, Blasz Janc y Ludovic Fábregas alejó a los locales que estuvieron bien resguardados atrás con las paradas de Gonzalo Pérez de Vargas -nueve consiguió en el primer periodo- para llegar al descanso con un 22-8.

En la reanudación el panorama no cambió. El Barça mantuvo su efectiva defensa 6-0 y 4-2 y, aunque el ritmo bajo, el Bada, en el que Gucek fue el más inspirado, no tuvo opción. En total, los oscenses, que llegaban al Palau con una racha de once victorias en doce partidos, sufrieron veinte pérdidas de balón forzadas.

La verdadera liga del Bada, y del resto de conjuntos de la Asobal, llegará de nuevo el sábado con la visita al Palacio de los Deportes del Ademar León, un rival directo por la tercera plaza (19.00). Pensando en ese choque, previo al parón invernal, Nolasco no tuvo reparos en Barcelona en repartir minutos entre sus jugadores.

Ficha técnica

Barcelona: Gonzalo Pérez de Vargas; Janc (3), Mem (2), Fábregas (5), Makuc (2) Palmarsson (1), Ariño (4) -siete inicial-, Thiagus Petrus (-), Álex Pascual (2), Lángaro (2), N’ Guessan (4), Raúl Entrerríos (4), Dolenec (5,1p), Frade (2), Diocou (3) y Moller (p.s.)

Bada Huesca: Espinha (m.1-20) Arguillas (m.20 a 50) y Broto (m.50 a 60); Carmona (3), Benites (-), Tioumentsev (-), Gucek (5), Asier Nieto (1), Adrià Pérez (3) -siete inicial- Montoya (2), Marcelo (1), Mosquera (-), Malo (1), Joao Pinto (3), Calvo (-) y Alonso (-).

Goles cada 5’: 3-2, 7-3, 11-3, 11-5, 18-7, 22-8, 26-9, 28-13, 29-15, 32-17, 35-18 y 39-19.

Árbitras: Lorena García y Tania Rodríguez. Fueron excluidos Frade y Mem en el Barcelona y Benites en el Bada.

Incidencias: Encuentro aplazado de la tercera jornada de la Asobal disputado en el Palau Blaugrana sin público