El Bada, a reiniciar su contador de victorias

No se vio precisamente al mejor Bada Huesca de la temporada y por eso ahora toca levantarse. Después de que el sábado pasado viesen truncada en Pamplona ante el Anaitasuna su racha de siete victorias consecutivas, los oscenses tienen este miércoles la oportunidad de regresar al camino de los triunfos en la visita del Villa de Aranda al Palacio de los Deportes (19.30). Enfrente, estará el colista de la Asobal, condición de la que Jose Nolasco no se fía. "Será un partido muy, muy complicado", advirtió el martes el técnico de los locales.

El tropiezo con los navarros se ha dejado notar en el vestuario. "No estamos con la misma alegría", se sinceró. "No estuvimos bien, cometimos demasiados errores, que de cara al próximo encuentro hemos tratado de entrenar para que no vuelvan a producirse", añadió.

En el cruce con los burgaleses seguirá siendo baja el extremo Oier García. Además, será el primero en el que ya no esté Oleksander Nekrushets, cedido al Cisne hasta el final de la temporada por petición del propio jugador en busca de más minutos de los que venía teniendo. La buena noticia será la inclusión en el acta de Mosquera. No jugará, pero su recuperación ya está más cerca.

"Con el Villa de Aranda no hay que mirar la clasificación, es uno de los equipos que peor lo ha pasado con la pandemia porque en la pretemporada estuvo confinado y después ha sufrido nuevos contagios que le han impedido tener regularidad", expuso Nolasco. A este respecto, el partido, correspondiente a la octava jornada, estaba programado en un primer momento para el 10 de octubre, pero tuvo que ser aplazado ante la aparición de positivos en los visitantes.

"Su juego se basa en el bloque", subrayó el preparador de los oscenses, quien destacó al lateral izquierdo Almeida, su principal arma ofensiva. "Habrá que atacar rápido y ellos provocarán muchas faltas para romper nuestro juego colectivo", adelantó.

El Villa de Aranda suma tres puntos fruto de un empate y una victoria. El primer marcador fue un 22-22 con el Cangas y el segundo, 33-22 con el Atlético Valladolid. "Aunque pueda parecer un equipo débil, en absoluto es así, en los partidos que ha perdido ha estado cerca de obtener otro resultado y muchas veces ha ido por delante", señaló Nolasco.

Una vez dejado atrás el mal comienzo del curso, en el que llegó a ser colista, el Bada se encuentra ahora en la zona media de la clasificación apuntando hacia los puestos nobles. Después del cruce con los castellanos, dentro del maratón de partidos que está afrontando, el sabado visitará alLiberbank Cantabria Sinfín, rival también de la zona baja.