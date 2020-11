La defensa, correr y controlar las pérdidas, las claves del Bada ante el Ademar

"Será complicado, pero no imposible". José Nolasco advirtió este lunes del nivel de dificultad al que tendrá que hacer frente el miércoles el Bada Huesca en la visita del Ademar León al Palacio de los Deportes (19.00). Los oscenses se encontrarán con el actual quinto clasificado de la Asobal, subcampeón de la temporada pasada y único equipo español, junto al FC Barcelona, que compite en Europa. "En ellos es todo peligroso", señaló el técnico de cara a una cita en la que sitúa como claves para conseguir un resultado positivo "seguir mejorando en defensa, correr y no perder balones". Tres vectores que ya explicaron su última victoria, el 26-29 ante el Granollers, la cuarta consecutiva.

"La confianza es básica en cualquier deporte y nosotros la tenemos", valoró. "Hay jugadores que no estaban aportando y ahora lo están haciendo", subrayó, incidiendo en que "no nos estamos basando en individualidades concretas, el equipo está por encima de todo". "El Ademar es un contrincante con un juego muy característico, tiene jugadores jóvenes cargados de calidad y siempre van al 100% con mucha variedad en ataque y en defensa", describió.

Joao Pinto es duda

El concurso de Joao Pinto, que se recupera de un rotura fibrilar, en el choque no es seguro y, si finalmente juega, probablemente no lo haga a su mejor nivel. "Me molesta no poder ayudar a mis compañeros", reconoció este lunes el luso en la presentación de su patrocinador personal, la Carnicería Escuer. "Si seguimos como ante el Granollers lograremos muchas victorias frente a rivales fuertes", aventuró.

"Los equipos que vienen saben que aquí no es fácil ganar. No empezamos bien, peo los últimos partidos han mejorado nuestra imagen", expuso. "Los dos querremos ganar y se impondrá la calidad", visualizó el duelo con el Ademar.

Sobre el próximo maratón de partidos al que tendrán que hacer frente los altoaragoneses, diez en 35 días, expuso que "lo que gusta es jugar". "Si tenemos muchos partidos, tendremos que entrenar menos", señaló en tono jocoso.