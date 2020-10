Carmona, jugador del Bada Huesca: “Intentamos que la falta de partidos no nos perjudique”

Si hay algo que está copando toda la atención en la Asobal por el momento esta temporada son los continuos aplazamientos de partidos debido a los positivos por covid-19 que se han dado en varios conjuntos. En toda la liga son ya más de treinta los que se han tenido que posponer y entre los más afectados por la situación se encuentra el Bada Huesca, con cuatro suspensiones seguidas, la última, la del partido contra el Cuenca, en el que hay 16 contagios, que estaba previsto para el sábado. “No hablaría de que la competición esté adulterada, pero sí que a algunos equipos les está perjudicando mucho”, expuso este lunes el extremo de los oscenses Gerard Carmona, durante la presentación del patrocinio personal que le va a brindar este curso la Clínica Dental Fuente del Ángel.

La situación de no saber si el próximo partido se va a poder jugar o no, o el hecho de tener que dar la vuelta en mitad de un viaje, como ha llegado a suceder, son circunstancias que pueden generar incertidumbre en la plantilla. Sin embargo, Carmona considera que “la concentración no puede faltar nunca. La situación es complicada, no solo para nosotros, sino para todo el mundo”. “Hay que estar muy mentalizados y preparados para sacar puntos cuando se juega”, apuntó.

La manera de mantenerse centrados en la competición -el Bada no juega desde el 4 de octubre cuando ganó al Cisne- está siendo “trasladar a los entrenamientos las situaciones que se dan en los partidos”. “Estamos compitiendo entre nosotros e intentando que la falta de partidos no nos perjudique”, expuso.

Por ahora, todos los aplazamientos vividos por los altoaragoneses han sido a causa de los rivales. “A nivel de test y controles lo estamos haciendo bien y esperamos estar preparados para jugar cuando toque”, manifestó. Ese momento será el miércoles frente al Benidorm, otro choque pospuesto en su día. La cita es a las 20.30 en el Palacio de los Deportes, pero en ella no podrá haber público. Para sacar adelante el choque, el Bada se basará en “nuestra defensa, en mantener el bloque y en estar serios atrás para a partir de ahí generar oportunidades en ataque”. La idea es dar continuidad a la imagen mostrada ante el Cisne en el primer triunfo del ejercicio. “Se puede dar un nivel muy bueno en la liga”, asegura Carmona.