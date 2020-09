El Bada Huesca Huesca busca los primeros puntos de la temporada

El Bada Huesca quiere poner una primera sonrisa a un inicio de temporada complicado. Van tres derrotas, las dos primeras preocupantes ante Guadalajara y Valladolid y en el Palacio y la tercera, que entraba dentro de la lógica, dejó mejores sensaciones. Los rojillos se llevaron de Irún la certeza de que empiezan a hacer pie en esta peculiar temporada y quieren refrendar esta teoría sobre la pista del Palacio de los Deportes. Acude este viernes el Benidorm, equipo europeo y serio sobre el que aplicarlo en la práctica (20.30).

El entrenador de los oscenses, José Francisco Nolasco, pulsa en sus jugadores un “mejor ánimo” con respecto al pesimismo que cundió después de caer por diez goles de diferencia con los pucelanos. “Entonces no tuvimos ni acierto ni saber estar y el rival contó con más energía aun jugando nosotros en casa. Esto no pasó contra el Bidasoa Irún, fue un partido muchísimo más serio. Con todo, si le concedes al rival fallos en portería y errores no forzados perdonas demasiado”, ha valorado.

El buen tono que se lució en tierras vascas debe aplicarse contra los alicantinos. El pasado fin de semana debe ser la guía. “Hicimos un partido serio y tuvimos más opciones. No lo aprovechamos. Tenemos un mejor ánimo, vamos a más con la concienciación de lo que nos jugamos y la importancia de la primera victoria. Va a salir a relucir contra el Benidorm”, ha añadido Nolasco con confianza.

NOTICIAS RELACIONADAS La mejora del Bada no es suficiente ante el Bidasoa

El Benidorm acumula por el momento dos empates en su travesía por la Liga Asobal, que comparte con la aventura continental. “Es uno de los equipos que nos representa en Europa, ha hecho muy buenas incorporaciones y se han marchado jugadores importantes. Se ha ido Simonet pero ha llegado Feuchtmann, también Spiljak, ex del Puerto Sagunto, Mario López en lugar de Mario Cabanas, han recuperado a Gonzalo Porras… Aumentan su peligrosidad”, ha analizado.

El rival del Bada Huesca cuenta con un “buen lanzamiento exterior en los laterales” y su principal peligro reside en “el juego interior de pivote. Van a intentar hacernos daño en esa faceta”. Además, ponen en práctica “varias posibilidades de defensa 5-1 o 6-0, en ambos casos muy agresivas, y nos obligan a dar todo. Provocan errores y ahí tenemos que estar atentos y meter los goles para ganar el partido”.

Nolasco espera que la doble exigencia de los visitantes les pase factura en el Palacio: “Han jugado competición europea y volverán a tenerla la semana que viene, no estarán lo suficientemente preparados para este encuentro ”y eso ha de ser una ventaja para nosotros. Pero si les concedemos dará lo mismo, vamos a tener que estar muy centrados ante un rival muy serio y con muy buenos jugadores". La plantilla se encuentra en buen estado para el reto, con molestias en algún caso que no son de gravedad.

Los oscenses ya conocen las fechas para la disputa de las aplazadas jornada 1 y 3, que se dejaron en el aire debido a los casos de covid-19 detectados en algún equipo y que siguen ocasionando la suspensión de partidos con la temporada en marcha. Visitarán al Nava el miércoles 7 de octubre y al FC Barcelona el miércoles 16 de diciembre.