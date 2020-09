El Bada Huesca podrá contar con un máximo de 300 espectadores en su debut liguero

Finalmente, al Palacio de los Deportes de Huesca solo podrán entrar 300 aficionados tanto en el partido de este miércoles con el Guadalajara (20.30) como en el del próximo sábado ante el Atlético Valladolid, las dos citas con las que el Bada Huesca arranca la Asobal. El tope, que representa un 6% de la capacidad total de la instalación, situada en 5.000 espectadores, es el que permite la actual legislación vigente en Aragón y el que ha fijado la Subdelegación de Salud Pública en Huesca denegando la petición que el club había realizado para que se elevase hasta los mil asistentes al menos durante esas dos jornadas.

Ante esta situación, la entidad ha optado por no poner a la venta en las taquillas del pabellón entradas, como en un principio tenía previsto. Sí que tendrán que pasar por ellas a retirar su carnés desde una hora antes aquellos que ya hayan formalizado sus abonos para el próximo curso, cuya campaña se puso en marcha el lunes.

El partido con el Guadalajara va a ser el primero de máximo nivel que se dispute en Aragón dentro de cualquier deporte de cara a la nueva temporada y lo hará con la peculiaridad de que contará con aficionados. El protocolo para que esto sea así va a ser estricto y así serán varias las normas que los presentes deberán cumplir.

A la entrada habrá que desifenctarse las manos con gel hidroalcohólico. No se podrá ocupar otra localidad que no sea la asignada y a lo largo del partido no se deberá abandonar, al igual que tampoco se podrá consumir ni beber nada, salvo agua si es estrictamente necesario, para evitar quitarse la mascarilla.

En el pabellón se han precintado las plazas que no se pueden ocupar y además se han diseñado itinerarios de entrada y salida para que no se produzcan cruces. La instalación deberá ser desinfectada.