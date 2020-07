El Bada Huesca cierra su plantilla con Oleksandr Nekrushets

El Bada Huesca cierra su plantel con el fichaje del lateral izquierdo Oleksandr Nekrushets. De 22 años y nacido en Braga (Portugal), firma para las dos próximas temporadas. Con 197 centímetros de altura y 94 kilos de peso, llega para reforzar la defensa del equipo y se convierte en el tercer y último nombre nuevo para rubricar el equipo que estará a las órdenes de José Francisco Nolasco el próximo curso. Antes llegaron el portero portugués Miguel Espinha y el primera línea esloveno Janez Gucek.

Oleksandr ha jugado en Madeira Sad, Arsenal da Devesa y en Ada/Ismai, dónde ha pasado la última temporada. El portugués-ucraniano ha jugado más de 40 partidos internacionales. En el ejercicio 2015-16 jugó la Challenge Cup con el ABC Uminho Braga y se proclamó campeón. Dos años después volvió a jugarla, esta vez con el Madeira Sad y llegando a semifinales. El lateral izquierdo ha jugado con Portugal dos campeonatos de Europa, un sub 18 y sub 20 y un Campeonato del Mundo sub 19 en el que alcanzó la séptima posición.

NOTICIAS RELACIONADAS El Bada Huesca ficha al lateral esloveno Janez Gucek

Nolasco dispondrá de una plantilla de 17 jugadores para la temporada 2020-21, que comenzará a principios de septiembre con 18 clubes después de los ascensos del Club Cisne Balonmano y del Villa de Aranda y tras no producirse descensos una vez que se canceló la competición. En los últimos días, el FC Barcelona y el BM Ciudad de Logroño han anunciado su salida de la Asobal (Asociación de Clubes de Balonmano), aunque seguirán compitiendo en la máxima categoría. Se trata de dos de los clubes que mantienen una postura crítica con el presidente, Adolfo Aragonés.

La plantilla del Bada Huesca 2020-21 estará conformada por los porteros Dani Arguillas; Miguel Espinha y Jorge Broto; los primeras líneas Sasha Tioumentsev y Janez Gucek; los centrales Sergio Pérez y Miguel Malo; los laterales Álex Marcelo, Álvaro del Valle, Asier Nieto, Joao Pinto y Oleksandr Nekrushets; los extremos Oier García, Adrià Pérez y Gerard Carmona y los pivotes Iván Montoya y Rodrigo Benites. Han causado baja Marco Mira, Jorge Gómez, Quique Camas y Filipe Mota. Durante el curso anterior ya habían abandonado la disciplina rojilla Alberto Val y Rado Ostojic.