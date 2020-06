Ya no es necesario pertenecer a la Asobal para participar en su liga

A pesar de que en la reunión mantenida el viernes entre la Asobal, sus diferentes clubes y la Real Federación Española de Balonmano (Rfebm) se destacó la buena predisposición de las partes y el entendimiento para cerrar las heridas que en los últimos tiempos se vienen abriendo en la élite del balonmano nacional, la celebración este sábado de la Asamblea General de la federación abrió un nuevo frente de disputa. Se aprobó, como había quedado acordado, que la próxima temporada se celebrará bajo el formato habitual de todos contra todos a lo largo de 34 jornadas que darán comienzo el 2 de septiembre, también la puesta en liza de la Copa Asobal y la disputa de la Copa del Rey, circunscrita a una fase final en la que tomarán parte el vigente campeón (el FC Barcelona), el anfitrión y los seis primeros de la primera vuelta, pero también se aceptó la propuesta llevada por un grupo de asambleistas, entre los que se encontraba el FC Barcelona y el Bidasoa, dos de los siete clubes, incluido el Bada Huesca, que han pedido la dimisión del presidente de la Asobal, Adolfo Aragonés, para que no sea obligatorio pertenecer a esta asociación para participar en la Liga Sacyr Asobal. Es decir, la puerta para una escisión está abierta.

La medida fue aprobada por 62 votos a favor, nueve en contra y siete abstenciones dejando en evidencia la falta de apoyos con la que cuenta el actual mandatario de la competición, reelegido en marzo en segunda ronda tras unos comicios en los que recabó ocho sufragios positivos frente a siete que favorecieron otra candidatura y una abstención. No pertenecer a la asociación implica no tener que pagar la cuota de socio, su principal fuente de financiación, pero también supone no participar en el reparto de los ingresos que ésta genera de forma conjunta como los derechos de televisión, cedidos en estos momentos a La Liga. En este sentido, dentro de la Asamblea también se decidió retomar los derechos de imagen de la Copa del Rey, que obraban en poder de la Asobal hasta ahora.

Más allá de la máxima competición, se aprobaron cambios de formatos en otras divisiones. Así, la División de Honor Plata masculina pasará a disputarse en dos grupos de diez equipos cada uno. Los cinco primeros de cada uno jugarán una segunda fase bajo la modalidad de liguilla, de la que saldrán los dos conjuntos que ascenderán directamente.

También habrá modificación de sistema de juego en la Liga Guerreras Iberdrola, que arrancará el 12 septiembre y concluirá el 29 de mayo, y que pasará a disputarse en dos grupos de ocho. Los cuatro primeros de cada grupo se enfrentarán en una segunda fase por sistema de liguilla a partidos de ida y vuelta, para la que valdrán los resultados obtenidos en la primera fase, de la que saldrá el campeón de Liga.