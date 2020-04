La Asobal se reúne este miércoles para consensuar el futuro de la competición

Los clubes de la Asobal tienen previsto mantener el miércoles, 15 de abril, una nueva reunión telemática en la que se espera que se pueda consensuar una postura común con respecto a la reanudación o no de la competición y lo que debe ocurrir con los ascensos y descensos. El encuentro será el primero después de que el pasado fin de semana la Real Federación Española de Balonmano hiciese llegar a todas entidades que compiten en categorías nacionales un cuestionario de ocho preguntas en el que se les inquiría acerca de retomar las ligas y en qué condiciones.

El sentir del representante aragonés, el Bada Huesca, se ha mantenido firme desde que la temporada quedó suspendida por la pandemia de coronavirus. Los oscenses consideran que llevar a término la campaña no es viable económicamente y que, por tanto, si ésta no concluye conforme a las reglas con las que se había iniciado no procede que haya equipos que pierdan la categoría u otros que salten desde las divisiones inferiores. Este punto resulta clave para el conjunto altoaragonés dado que, con once jornadas aún por disputarse, en el momento del parón era penúltimo a dos puntos de la salvación.

A este respecto,ya en la anterior reunión de los clubes Asobal se estableció una unanimidad acerca de que no se materialicen los descensos. Sin embargo, la disparidad era mayor en lo que se refiere a la reanudación de la competición. No en vano, aún no se ha tratado, por ejemplo, cómo se repartirían las plazas europeas.

Una de las preguntas incluidas en el cuestionario de la Federación, cuyo presidente Francisco Blázquez, que es quien tiene la última palabra, es partidario de completar los calendarios, hace referencia así se estaría dispuesto a jugar en junio o julio. De ser así, muchos clubes Asobal consideran que tendrían importantes dificultades económicas, entre otras cosas porque todo apunta a que debería hacerse a puerta cerrada. A este respecto, hay que tener en cuenta que entre los 16 equipos que compiten en la máxima categoría nacional únicamente el Bidasoa no ha presentado hasta el momento un ERTE.

En el test también se pide opinión sobre asuntos como la fecha límite para retomar la liga, la clasificación que habría que tener en cuenta para los ascensos y descensos (la de la primera vuelta o la del momento del parón), si habría que jugar solo las fases finales de las ligas que cuentan con ellas y si habría que establecer nuevas fórmulas de competición.