Despedida con honores para Alberto Val

Suyos fueron el primer gol y el último, y suyo fue el protagonismo durante todo el encuentro; no era para menos. Tras 16 temporadas entre los mejores, las cuatro últimas defendiendo la camiseta del Bada Huesca, el pivote zaragozano de 33 años Alberto Val dijo este miércoles adiós al balonmano de primera línea. No se marcha por una grave lesión o porque ya no de el nivel mínimo requerido, se despide por motivos laborales tras haber aprobado una oposición. Como regalo, sus compañeros le brindaron una más que digna actuación frente al FC Barcelona, el todopoderoso dominador de la Asobal que todavía no conoce la derrota este curso y que va camino de su décimo título consecutivo. En el Palacio de los Deportes se vieron las caras el colista y el líder, y los locales, lejos de ser aplastados, plantaron cara para finalizar con un 26-32 en el marcador.

La emoción dominó el feudo oscense antes, durante y después del duelo. Hasta allí se acercaron familiares, amigos y aficionados para darle a Val el último aplauso. Así en las pancartas se pudieron leer mensajes como ‘Gracias Valonmano’ y ‘Los Hispanos del Carmen con Alberto Val’.

Durante la presentación de los equipos se vivieron los primeros momentos para el recuerdo con las estrellas del Barcelona como teloneros. Entrerríos y Pérez de Vargas, dos de los tres recientes campeones de Europa con España con los que cuentan los catalanes junto a Aleix Gómez, que no estuvo en Huesca, tuvieron una mención especial. Después se obsequió con una equipación del Bada a un histórico como Víctor Tomás, que a sus 35 años disfruta de su última campaña en activo.

El extremo era el último jugador que quedaba en el conjunto azulgrana de cuando Val hizo su debut en la élite con esa camiseta allá por 2004 y, en cierto modo, el tributo sirvió para cerrar el círculo y dar paso a su homenaje. En el centro de la pista, el de Casetas, recibió primero de manos de Marco Mira un panel con imágenes de su trayectoria profesional y, a continuación, se le hizo entrega de su camiseta enmarcada.

El correspondió de la mejor manera posible. En el primer ataque del partido, aprovechando su altura, bajó el balón desde las nubes, se giró y lo mandó a la red. Todavía marcaría una vez más antes de ser sustituido a los diez minutos. Los oscenses comandaron durante esos primeros compases el marcador y, después, cuando el Barcelona amagó con escaparse por primera vez con tres goles de ventaja se agarraron de nuevo al partido. Tras dos paradas consecutivas de Arguillas a Dolenec, Miguel Malo estableció el empate a once a los veinte minutos obligando a Xavi Pascual, el técnico azulgrana, a pedir tiempo muerto. En la reanudación, los goles de Marcelo y el muro que levantó Arguillas mantuvieron al Bada de pie frente a un oponente que se endureció y que consiguió cerrar la primera parte con un 13-16.

La tendencia iniciada antes del intermedio continuó después. El Bada siguió intentando plantar cara, pero poco a poco el colchón del rival se fue haciendo más mullido. Tras el primer cuarto de hora del segundo acto el resultado era de 20-25. Los altoaragoneses trataron de correr más y dos goles de Pinto les acercaron a tres (22-25). Pero mientras que a estos marcar les suponía un gran esfuerzo, el poderío físico y la velocidad de los de enfrente hacía que para ellos fuese mucho más sencillo.

Val volvió a la pista, de nuevo se le ovacionó por parte de todos los presentes, rivales incluidos, y desde los siete metros estableció el definitivo 26-32. Después quedó el manteó por parte de los que han sido sus compañeros y a los que ahora verá pelear por una salvación que de mantenerse el juego visto ayer y en los dos encuentros anteriores, saldados con victoria con el Sinfín y empate con el Ademar, parece mucho más cerca. Quedan doce jornadas por delante y la permanencia se encuentra a dos puntos.

Ficha técnica

Bada Huesca (26): Arguillas (p), Val (3), Camas (2), Sasha (2), Oier García (2), Nieto (1) y Del Valle (1), -equipo inicial-, Adriá Pérez (1), Mota (2), Oier García (2), Rodrigo (3), Mira, Alex Marcelo (5), Miguel Malo (1), Joao Pinto (3), Montoya y Broto (p).

FC Barcelona (32): Perez de Vargas (p), Víctor Tomás (2), Raúl Entrerríos (3), Dos Santos (1), Mem (5), Pascual (2) y Fabregas (5), -equipo inicial- Mortensen (1), Sorhaindo, Anderson (1), Serdio, Lamine (1), N`Guesan (4), Dolenec (4), Palmerson (3) y Moller (p).

Goles cada 5’: 3-3, 5-7, 8-11, 10-11, 12-14, 13- 16; 14-17, 17-21, 20-24, 22-27, 25-30 y 26-32.

Árbitros: Iniesta y A. García. Excluyeron dos minutos por parte del Bada Huesca a Del Valle, Rodrigo, Arguillas, Mira, y Oier García; y por parte del Barcelona a Dos Santos, Men, y Anderson,