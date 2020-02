Joao Pinto: "Las finales no están para jugarlas, sino para ganarlas"

La Policlínica Alto Aragón continúa de la mano del Bada Huesca durante el resto de temporada. Así lo han confirmado ambas partes este miércoles con su patrocinio al jugador Joao Pinto, quien ya se encuentra recuperado después haber superado una larga lesión que le mantuvo fuera del equipo durante más de un año y medio, a lo que ha destacado que "han sido los peores momentos que he pasado. No me gusta hablar de eso, ya ha pasado y ahora a seguir".

El lateral portugués es consciente de la enorme dificultad que conlleva lograr la permanencia en Liga ASOBAL. Sobre todo, como últimos clasificados, los oscenses saben que "todos los partidos son difíciles" y "ahora con la mala racha que llevamos hay un punto más de dificultad". Sin embargo, "intentaremos conseguir el objetivo principal, que es seguir en la ASOBAL".

En cuanto a las sensaciones, Pinto ha asegurado que "nosotros estamos bien. Tuvimos una mini pretemporada que salió todo bien, sin lesiones. Estamos todos. Ahora que empiecen los partidos y a ganar". No cabe duda de que a partir de ahora todos los partidos "son finales" , sobre todo en casa, ya que "quitando el Barcelona tenemos que pelearlos y ganarlos. Las finales no están para jugarlas, sino para ganarlas. Nosotros queremos ganarlas y seguir".

José Nolasco, técnico del Bada Huesca, ha acompañado al portugués durante la rueda de prensa y ha recalcado la importancia de que "hay que pensar que son jugadores y hay que tenerlos siempre a punto". La situación que vive el equipo no es fácil para nadie, pues "siempre es muy complicado. Intentas motivarlos, quitarles presión, pero no puedes controlarlos. Siempre estás supeditado a un montón de variables externas. Todo puede influir" en el rendimiento tanto colectivo como individual.

"Son profesionales. Hay que saber superar situaciones personales. Tenemos que mejorar un montón de cosas como grupo, pero a parte del ánimo externo lo más importante es el ánimo que tú te des a ti mismo para salvar las situaciones", ha continuado en referencia a lo fundamental que va a ser el factor anímico en el segundo tramo de liga tan duro que les espera a los suyos y a él mismo.

Sin duda alguna, el choque contra Liberbank Cantabria se trata de una final, pero "es el primer partido, el segundo, el tercero... Todos son una final. Nuestra mentalidad es ganar cada partido. Esta final vale más, obviamente, porque cada vez quedan menos. Cada partido es clave" para hacer la machada y salir definitivamente de los puestos de descenso al término de la presente campaña.