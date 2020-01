Tioumentsev: "No vengo a salvar al Bada Huesca, vengo a sumar"

El Bada Huesca se aferra a la segunda vuelta de la Liga Asobal como a una segunda vida. Y es la última. La supervivencia del proyecto en la élite dependerá de los 15 partidos que depara aún la competición. Los 15 primeros solo aportaron seis puntos y la última plaza. Por ello, el equipo oscense ha realizado movimientos en los últimos días: ha llegado el primera línea hispano-ruso Sasha Tioumenstev y ha causado baja el lateral serbio Rado Ostojic. El equipo entrenado por José Francisco Nolasco inició ayer el mes de pretemporada invernal en la vuelta de los partidos oficiales a partir del 8 de febrero con el Liberbank Cantabria Sinfín en el Palacio de los Deportes.

Aguardan una semanas intensas en las que el Bada tratará de revestirse con la piel de la templanza y la experiencia. Para ello ha llegado Tioumentsev, que ya conoce la categoría tras su paso por el BM Logroño. Tras superar el reconocimiento médico se ha ejercitado este viernes con sus nuevos compañeros y departió durante varios minutos con Nolasco.

El hispano-ruso, de 36 años, ha sido el fruto de los cambios que requería el proyecto. "Necesitábamos cosas concretas y cuando surgió su opción no dudamos. Es un jugador con mucha experiencia en clubes importantes y nos va a aportar esa garra, fuerza y tirar adelante en los momentos cruciales", ha razonado el directivo Dani Ibáñez.

Tioumentsev, con un discurso firme y convencido, ha explicado que ha podido ver resultados y estadísticas con que analizar a su nuevo club: "Desde fuera, son muchos factores, no hay uno concreto que falle. Hay que analizarlo y dar con la tecla. El equipo ha competido casi siempre y cuando se deciden los choques ha habido algo que no ha cuadrado".

El jugador apela a la "cuestión psicológica y la confianza, hay que saber relativizar y es un club que ha hecho las cosas muy bien en los últimos años. La directiva hace lo posible por cambiar esta situación entre todos y a poco que hagamos se va a notar mucho". No se considera una tabla de salvación, no viene a "salvar" al Bada sino a "sumar, ser uno más. Quizá tengo la experiencia que otros no, vengo a ayudar en todo lo que pueda y aquí me lo pasaré bien; si es así, repercutirá en el equipo. Presión, ninguna". El paso de los años ha llevado a Tioumentsev a trascender su condición de "jugador vehemente y explosivo" hasta convertirse en un balonmanista más sabio.