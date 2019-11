El Bada no puede con un rival directo

El Bada Huesca dejó escapar la oportunidad de poner tierra de por medio con la zona baja en la visita del Quabit Guadalajara, un rival directo (21-28). Sin acierto adelante y con una defensa que tardó en carburar, los oscenses fueron siempre a remolque frente a un equipo que supo contener sus acometidas con templanza apoyado en un incombustible Hombrados bajo los palos en el último tramo. La falta de acierto desde los siete metros, con un cero de cuatro, tampoco ayudó.

Filipe Mota, duda en la previa por una sobrecarga, pudo jugar y su presencia se notó en el final del primer acto. Montoya, ya con el alta médica, en cambio no participó.

El partido no arrancó bien para los altoaragoneses que a los quince minutos ya perdían por 6-10. Mientras que los locales no supieron sacar provecho a su ventaja numérica con la primera expulsión de dos minutos de sus rivales, estos sí que aprovecharon la misma circunstancia para abrir brecha en el marcador. Hubo tiempo muerto de Nolasco, pero la dinámica no cambió y la desventaja aumentó hasta los ocho goles. Solo una reacción en el tramo final fundamentada en un aumento de la intensidad defensiva permitió que el marcador reflejase al descanso un 12-17 tras un parcial de 3-0 en el que Pinto, Val y Malo fueron protagonistas.

La buena racha continuó tras el paso por el vestuario y el Bada llegó a echarle el aliento en la nuca al conjunto de Mariano Ortega. Con veinte minutos por delante, Camas firmó el 17-20. La remontada parecía posible, pero la montaña volvió a elevarse hasta los seis tantos de altura.

Los oscenses lo siguieron intentando. Se volvieron a acercar hasta un 19-23, pero la reacción no dio para más (21-28). La próxima semana espera el Puerto Sagunto.

Ficha técnica

Bada Huesca: Gómez (p), Camas (5), Ostojic (1), Oier García, Rodrigo (1), Sergio Pérez (2) y Marcelo (3), -equipo inicial-, Arguillas (p), Val (1), Carmona (1), Adriá Pérez, Mira, Malo (1), Asier Nieto (1), Pinto (2) y Del Valle (3).

Quabit Guadalajara: Barkhordari (p), Serradilla (2), Márquez (5), de Souza (3), Moya, Paredes (6), García, -equipo inicial-, Hombrados (p), Petrov, Montoya (5), Sanz, Fuentes (4), Barricart (1), Gallardo (2), Romanillos y Bodi.

Goles cada 5’: 1-3, 4-6, 6-9, 7-12, 8-15, 12-17; 13-19, 16-20, 17-21, 18-23, 19-24 y 21-28.

Árbitros: Ausás y Florenza.