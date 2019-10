El Bada Huesca busca un triunfo balsámico

No es una final ni el Bada Huesca se echa encima una presión excesiva. Pero los rojillos saben que este sábado ante Anaitasuna se necesitan los dos puntos (19.30). Porque resulta incómodo consultar la clasificación y ver a los oscenses en la última plaza. Más allá de este factor, pues solo se han jugado cinco jornadas, el equipo de José Francisco Nolasco quiere agarrarse al Palacio de los Deportes para iniciar la escalada. A domicilio todavía no se ha logrado sumar y llega, asimismo, un rival que también se encuentra necesitado de alegrías.

Los oscenses han afrontado un inicio de liga complicado, con bajas y una irregularidad que les ha pasado factura ante Liberbank Cantabria, Ademar León y Puente Genil. Hicieron cosas buenas que no alcanzaron para ganar y malas que les penalizaron en los tramos decisivos de los encuentros. Por ello, los rojillos persiguen la línea recta, el rendimiento pleno durante los 60 minutos del choque. También, la alegría de abandonar el farolillo rojo en caso de que, al menos, se puntúe frente a los pamploneses debido a que Puerto Sagunto también atesora dos y cuenta con un partido más, la derrota de esta semana a manos del Ademar.

El Bada Huesca volverá a contar con las bajas de Gerard Carmona, Iván Montoya, Joao Pinto y Miguel Malo. Nolasco considera que se trata de un partido de "de máxima igualdad": "Todos los partidos son importantes y muy parejos, como se está viendo, y nos tenemos que poner la camiseta de trabajo como hacemos siempre". Al técnico no le preocupa excesivamente que su equipo esté ahora en las posiciones más bajas de la tabla: "Esto acaba de empezar. Hemos tenido un calendario complicado y nos ha tocado jugar contra rivales difíciles. Hemos hecho cambios de jugadores y hemos tenido y tenemos jugadores lesionados y algunos que todavía están haciendo la pretemporada", ha resaltado el ilicitano.

El técnico del conjunto oscense entiende que haya "cierta presión" en este momento que no deben tener los jugadores, porque trabajan toda la semana y han de ser "fieles al trabajo". "Tenemos que luchar no sólo contra los rivales sino contra otras circunstancias como la ansiedad y las lesiones. Para eso el equilibrio te hace estar con normalidad y ahora no somos un equipo equilibrado", añade. La clave para sacar adelante el partido contra Anaitasuna podría estar, según el entrenador del conjunto oscense, en "tener una buena defensa, no tener muchas pérdidas y ser efectivos en la otra portería". La receta para evitar problemas.